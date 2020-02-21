Анджелина Джоли призвала власти США мирно урегулировать сирийский конфликт

Посол доброй воли ООН, актриса Анджелина Джоли
прошлым летом стала редактором издания Time
. Она периодически публикует в нем статьи, в которых поднимает важные мировые проблемы. В своем новом эссе, посвященном сирийскому конфликту, Джоли рассказала о личном опыте общения с сирийскими беженцами.
Анджелина назвала искалеченных детей и бесконечные просьбы о помощи метафорами самого сирийского конфликта. Актриса вспомнила, как пообщалась с одним из врачей на пограничном посту.
«Через несколько месяцев после начала сирийского конфликта в 2011 году я приехала на иорданскую границу ночью, где увидела, как ее пересекали контуженные сирийские семьи в полной темноте, чтобы избежать снайперского огня. Врач на пограничном посту рассказал мне о семье, которая приехала недавно. Они везли с собой раненого восьмилетнего сына и его ампутированную ногу — ее оторвало в результате воздушной атаки. Он умолял родителей взять ногу с собой в надежде, что ее можно будет пришить. В то время я надеялась, что подобные истории заставят богатые и могущественные страны мира вмешаться и остановить насилие. Но сейчас, почти десять лет спустя, это кажется мне метафорой самого сирийского конфликта: искалеченное детство, необратимый ущерб, нанесенный светскому многонациональному обществу, и годы просьб о помощи, которые остались без ответа».
Джоли вспоминает, как надежда тех людей, которые оказались в центре военных действий, сменилась гневом на окружающих.
«Сначала семьи, с которыми я встречалась, были полны надежд. Они говорили мне: «Пожалуйста, расскажите людям, что с нами происходит», надеясь, что, как только правда станет известна, мир придет им на помощь. Но надежду сменили гнев и борьба за выживание: гнев отца, который держал своего ребенка передо мной, спрашивая: «Это террорист? Мой сын — террорист?»— и боль семей, которые ежедневно сталкивались с выбором, кто из их детей получит скудную пищу и лекарства».
Актриса призвала использовать дипломатическую силу, которая поможет прекратить огонь и приведет к заключению мира.
«Мы наблюдаем за жестокой развязкой войны в Сирии, как будто это имеет мало общего с нами. Но это не так. Мы должны использовать нашу дипломатическую силу, чтобы настаивать на прекращении огня и заключении мира путем переговоров для безопасного возвращения беженцев».