Анджелина Джоли призвала власти США мирно урегулировать сирийский конфликт

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«Только не как в фильме «Горько!»: Мария Луговая о свадьбе с Сергеем Лавыгиным

Актриса борется с мошенниками уже четвертый месяц

Екатерина Волкова подала в суд на аферистов

21 февраля

Дональд Трамп раскритиковал победу «Паразитов» на «Оскаре»

Он считает, что у США и так хватает проблем с Южной Кореей