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«Только не как в фильме «Горько!»: Мария Луговая о свадьбе с Сергеем Лавыгиным

21 февраля
2020 год

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21 февраля 2020
В конце января звезда сериала «Кухня» , Сергей Лавыгин, объявил о том, что женился на коллеге, актрисе Марии Луговой. Артисты скромно расписались в загсе. О своей встрече, свадьбе и характерах они рассказали в недавнем интервью российскому изданию.

«Только не как в фильме «Горько!»: Мария Луговая о свадьбе с Сергеем Лавыгиным

Мария рассказала о том, как начала встречаться с Сергеем. По словам Луговой, ее покорила принципиальность будущего избранника.

«У Сережи были отношения, которые прервались. И пять наших свиданий пришлись как раз на этот перерыв. Потом его девушка снова появилась, а Сережа очень принципиальный человек. Я люблю его за это, здесь мы похожи. Я такая же принципиальная. И вот Сережа мне тогда позвонил и сказал: «Маша, ты прекрасная девушка, мне было приятно проводить с тобой время, но так и так…». И сказал, что хочет продолжить те отношения, не желая водить меня за нос».

Сам Сергей добавил, что за пять свиданий почувствовал некую связь, которую захотел вернуть после разрыва отношений с Анной Бегуновой.

«За те наши пять встреч стало понятно, что мы говорим на одном языке. И когда история моей личной жизни рухнула, что-то заставило меня опять написать Маше».

«Только не как в фильме «Горько!»: Мария Луговая о свадьбе с Сергеем Лавыгиным

Мария вспоминает, что не хотела пышного торжества. Свадьба прошла в кругу друзей.

«Наш девиз был «Только не так, как в фильме «Горько!». Сережа не любит все, что связано с классической русской свадьбой, — рушники, караваи и прочее. Мы решили избежать всех этих штампов».

Однако на свадьбе все же присутствовал оркестр, который спровоцировал первый семейный конфликт. Лавыгин был против музыкантов на празднике, актер считает, что они только мешают общению.

«Обычно ведь как? Выходят какие-то люди, которых никто не знает, и начинают громко петь, мешая всем разговаривать. Это для меня странно».

Сами артисты отметили, что у них совершенно разные характеры. Мария любит, когда все разложено по полочкам и идет по плану. Сергей же больше склонен к спонтанным решениям.

«Меня, конечно, раздражает эта Сережина спонтанность и расхлябанность, но, наверное, если бы рядом со мной был такой же педант, как я, меня бы это раздражало еще сильнее».
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«Только не как в фильме «Горько!»: Мария Луговая о свадьбе с Сергеем Лавыгиным фотографии
«Только не как в фильме «Горько!»: Мария Луговая о свадьбе с Сергеем Лавыгиным фотографии
«Только не как в фильме «Горько!»: Мария Луговая о свадьбе с Сергеем Лавыгиным фотографии
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