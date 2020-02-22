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«Куда ты, сиди дома!»: Маруся Фомина рассказала о непрошеных советах на съёмках сериала «Содержанки»

22 февраля
2020 год

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22 февраля 2020
Маруся Фомина вместе в мужем, продюсером Алексеем Киселёвым и полуторагодовалой дочерью Анной стали героями обложки нового номера журнала «Hello!»

«Куда ты, сиди дома!»: Маруся Фомина рассказала о непрошеных советах на съёмках сериала «Содержанки»

В интервью изданию Маруся рассказала о том, каково ей было сниматься в сериале «Содержанки», будучи беременной.

«Меня раздражало только одно - некоторые люди на площадке и не только, которые говорили: «Живот же видно!», «Куда ты, сиди дома!», «Аккуратно, не ходи здесь!», «А ты колготки-то купила компрессионные?» Не трогали меня только мудрые подруги, у которых нет детей. Или, например, Соня Эрнст, которая на тот момент сама перенесла на ногах две беременности, не прекратив сниматься. Я категорически не приемлю «внедрения» чужих людей в личную жизнь, не люблю болтовню о том, чем я кормлю ребенка, во сколько спать укладываю, во что одеваю. Я очень закрытый в этом смысле человек».

«Куда ты, сиди дома!»: Маруся Фомина рассказала о непрошеных советах на съёмках сериала «Содержанки»

Но даже появление Анны на свет не заставило актрису отсиживаться дома - уже через неделю Маруся начала сниматься в сериале «Бихэппи».

«После родов мне хотелось только виски. И приехав из роддома домой, выпила, и мне полегчало. Последние полтора месяца беременности было сложно куда-то выходить, я не могла летать, нормально заниматься спортом. Посещала бассейн, чтобы как-то взбодриться. Просто сидеть дома - не моя история, поэтому время ничегонеделания в период беременности буквально сводило меня с ума. Через неделю после возвращения из роддома меня вызвали на примерку и репетицию - я начала сниматься в сериале «Бихэппи». Помню, впервые оставила ребенка и одна вышла из дома - в новых кроссовках Balenciaga, подаренных подругой, навстречу новому проекту, в новом теле… Очень приятное ощущение».
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«Куда ты, сиди дома!»: Маруся Фомина рассказала о непрошеных советах на съёмках сериала «Содержанки» фотографии
«Куда ты, сиди дома!»: Маруся Фомина рассказала о непрошеных советах на съёмках сериала «Содержанки» фотографии
«Куда ты, сиди дома!»: Маруся Фомина рассказала о непрошеных советах на съёмках сериала «Содержанки» фотографии
«Куда ты, сиди дома!»: Маруся Фомина рассказала о непрошеных советах на съёмках сериала «Содержанки» фотографии
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