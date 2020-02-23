Хоакин Феникс спас корову и телёнка, забрав их со скотобойни

В частности, Хоакин привёл в пример процесс производства молочной продукции: «Мы считаем, что у нас есть право искусственно оплодотворять корову, а когда она рожает, мы крадём у неё телёнка, не обращая внимание на её мучительный рёв. А потом мы доим её, отбирая предназначенное телёнку молоко, чтобы добавить его в наш кофе или хлопья».
Актёр получил огромную поддержку со стороны единомышленников по всему миру, однако, американские фермеры, занимающиеся производством молочной продукции, раскритиковали речь актёра, посоветовав ему почаще выезжать из города в деревню.
Видимо, Хоакин предвидел подобную критику, и, чтобы не быть голословным, на следующий же день после церемонии отправился на скотобойню неподалёку от Лос-Анджелеса с целью увидеть своими глазами те условия, в которых содержатся животные.
Там его заверили в том, что убой коров длится меньше 16 секунд - это, по словам директора скотобойни? «самый гуманный процесс в стране». Он же заверил актёра в том, что каждый раз, когда корова рожает телёнка, его не разлучают с матерью. Ну, то есть, пока он не вырастет и не станет пригодным для забоя.
Пообщавшись с директором скотобойни, который упорно использовал вместо слова «забой» эвфемизм «жатва», Хоакин решил спасти одну из родивших недавно коров и её телёнка от страшной участи. Актёр отвёз животных на ферму под названием «Убежище» (Farm Sanctuary), где им отныне ничего не грозит. Вся эта операция по спасению, разумеется, была снята и смонтирована под лирическую музыку.