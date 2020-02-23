Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юлия Хлынина перепела песню украинского певца

23 февраля
2020 год

Лайфстайл >>
23 февраля 2020
22 февраля состоялся релиз саундтрека к фильму «Лёд -2», в который вошли кавер-версии таких популярных песен как «Тополиный пух», «Прекрасное далёко» и «Аллилуйя любви». В записи саундтрека принимали участие актёры фильма, например, Александр Петров спел в двух композициях, а Юлия Хлынина перепела хит «Кружит» украинского исполнителя Monatik.

Юлия Хлынина перепела песню украинского певца

Юлия Хлынина перепела песню украинского певца

На этот кавер было снято бонус-видео к фильму, или, проще говоря, клип. По сюжету видео Юлия преследует хмурого Александра Петрова сначала на земле, а потом и под водой.



А вот для сравнения оригинал:

версия для печати
Ссылки по теме
«У нас здесь не Китай»: Елена Малышева и Иван Ургант спели песню о коронавирусе
Поиск по меткам
музыка
персоны
Александр Петров (III)Юлия Хлынина
фильмы
Лёд-2

фотографии >>
Юлия Хлынина перепела песню украинского певца фотографии
Юлия Хлынина перепела песню украинского певца фотографии
Юлия Хлынина перепела песню украинского певца фотографии
Юлия Хлынина перепела песню украинского певца фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Борис Лёскин
21 февраля ушёл из жизни актёр Борис Лёскин.
Николай Тонский
21 февраля ушёл из жизни Николай Тонский.
Бексолтан Тулатов
20 февраля ушёл из жизни актёр Бексолтан Тулатов.
Ерванд Манарян
19 февраля ушёл из жизни актёр, режиссёр Ерванд Манарян.

День рождения >>

Владимир Гусев
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Игорь Старосельцев
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Константин Шелестун
Олег Янковский
Эмили Блант
Катажина Вальтер
Мари-Жозе Кроз
Томаш Стокингер
Дакота Фаннинг
Питер Фонда
Джон Холл
все родившиеся 23 февраля >>

Афиша кино >>

Моя собака – идиот
комедия, трагикомедия, фильм о животных, экранизация
Франция, 2019
На Луне
Россия, 2019
Опасная роль Джин Сиберг
биография, драма, триллер
Великобритания, США, 2019
Пушистые мошенники
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2019
В стране чудес
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, 2019
Жадность
сатирическая трагикомедия
Великобритания, 2019
Зима
драма
Россия, 2020
Иди к папочке
драма, комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, Новая Зеландия, США, 2019
Критик
биография
Россия, 2019
Парад
драма, комедия, трагикомедия
Грузия, Россия, 2018
Переводчики
триллер
Франция, 2019
Подлинная история банды Келли
биография, вестерн, драма, криминальный фильм, экранизация
Австралия, Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен