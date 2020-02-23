Юлия Хлынина перепела песню украинского певца

22 февраля состоялся релиз саундтрека к фильму «Лёд -2», в который вошли кавер-версии таких популярных песен как «Тополиный пух», «Прекрасное далёко» и «Аллилуйя любви». В записи саундтрека принимали участие актёры фильма, например, Александр Петров спел в двух композициях, а Юлия Хлынина перепела хит «Кружит» украинского исполнителя Monatik.
На этот кавер было снято бонус-видео к фильму, или, проще говоря, клип. По сюжету видео Юлия преследует хмурого Александра Петрова сначала на земле, а потом и под водой.