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«Больным не выглядит, но поклялся бросить курить»: Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице

23 февраля
2020 год

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23 февраля 2020
На днях 60-летний Дмитрий Дибров угодил в больницу - телеведущего на скорой увезли из кинотеатра «Октябрь», где он резко почувствовал недомогание и упал в обморок. На состояние Дмитрия отреагировал находившийся рядом Леонид Якубович, который и вызвал скорую, а также поставил в известность жену Дмитрия, Полину. Первоначальные подозрения на приступ эпилепсии, о которых писал телеграм-канал Mash, не подтвердились, но на следующий день в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий перенес инсульт.
Однако и эту инфрмацию Дмитрий сразу же опроверг. Впрочем, телеведущий до сих пор находится в Боткинской больнице, где проходит тщательное обследование. По словам Полины Дибровой, здоровью её мужа ничего не угрожает.
Накануне Дня защитника отечества Дмитрия в больнице навестила ведущая передачи «Жить здорово!» Елена Малышева. И обнаружила, что Дмитрий вполне себе витален и вовсю распевает песни.

«Больным не выглядит, но поклялся бросить курить»: Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице

«Навестила больного. Выглядит хорошо. На столе – ростовские разносолы, армянская брынза и шоколадные конфеты. В руках банджо! Играет и поет прямо в больнице! Только в специальных наушниках. Поэтому слышит себя только он. Больным не выглядит, но поклялся бросить курить. Как же здорово было поговорить с прекрасным Дмитрием Дибровым!!! В тишине больничной палаты. Нажав на паузу в бешенном ритме жизни. Какой же прекрасный он собеседник! А какой мужчина! Димочка! Ты сказал, что в больнице разучишь что-то новое на своем прекрасном банджо. А также напишешь книгу. Всё это за одну неделю! Выздоравливай скорей! Если вы хотите сказать Дмитрию Диброву добрые слова, вы можете сделать это в его личном блоге. А от меня и от всех, кто дружит с Димой, пожелания здоровья и поздравления с праздником. Казаки не сдаются!»
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Дмитрий ДибровЛеонид Якубович

фотографии >>
«Больным не выглядит, но поклялся бросить курить»: Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице фотографии
«Больным не выглядит, но поклялся бросить курить»: Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице фотографии
«Больным не выглядит, но поклялся бросить курить»: Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице фотографии
«Больным не выглядит, но поклялся бросить курить»: Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице фотографии
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