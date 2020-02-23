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У Квентина Тарантино родился первенец

23 февраля
2020 год

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23 февраля 2020
У легендарного Квентина Тарантино родился наследник! СМИ сообщили, что режиссер и его 35-летняя супруга Даниэла Пик впервые стали родителями. Малыш появился на свет в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве.

У Квентина Тарантино родился первенец

Возлюбленные объявили о том, что ждут ребенка, в августе прошлого года. Для многих поклонников Тарантино это заявление стало шокирующим, ведь режиссер всегда категорично высказывался о браке и детях.

«Поймите, я отказался от слишком многого в жизни для того, чтобы снимать кино. У меня нет жены, нет детей. Я пошел на эти жертвы, имея четкую цель. И я счастлив», - говорил Квентин в одном из интервью.

У Квентина Тарантино родился первенец

Однако понять, что такое настоящее счастье, помогла ему супруга. За последние пару лет жизнь Тарантино круто изменилась. Он не только узнал о том, что впервые станет отцом, но также впервые в жизни женился. Произошло это в ноябре 2018 года. С будущей женой, израильской певицей Даниэлой Пик, режиссер познакомился 10 лет назад в Израиле.
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