У Квентина Тарантино родился первенец

У легендарного Квентина Тарантино
родился наследник! СМИ сообщили, что режиссер и его 35-летняя супруга Даниэла Пик впервые стали родителями. Малыш появился на свет в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве.
Возлюбленные объявили о том, что ждут ребенка, в августе прошлого года. Для многих поклонников Тарантино это заявление стало шокирующим, ведь режиссер всегда категорично высказывался о браке и детях.
«Поймите, я отказался от слишком многого в жизни для того, чтобы снимать кино. У меня нет жены, нет детей. Я пошел на эти жертвы, имея четкую цель. И я счастлив»
, - говорил Квентин в одном из интервью.
Однако понять, что такое настоящее счастье, помогла ему супруга. За последние пару лет жизнь Тарантино круто изменилась. Он не только узнал о том, что впервые станет отцом, но также впервые в жизни женился
. Произошло это в ноябре 2018 года. С будущей женой, израильской певицей Даниэлой Пик, режиссер познакомился 10 лет назад в Израиле.