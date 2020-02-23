«Она сама постучала в двери»: Шнуров о начале карьеры политика

Не так давно Сергей Шнуров
решил всерьез заняться политической деятельностью. Музыкант вступил в Партию роста. Глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге.
«Мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами»
, - сказал Шнуров однопартийцам.
В эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ Сергей объяснил, почему решил уйти в политику. Всем известен острополитический Инстаграм Шнурова, где он в стихотворной форме комментирует актуальные темы и даже критикует власть. По словам музыканта, он решил перейти от слов к действиям. Он уверен, что «сможет объяснить этим людям, что страну можно сделать лучше».
Сергей заявил, что «приплыл со дна жизни», на котором много хороших и порядочных людей.
«Давайте оторвемся от дна и всплывем наконец-то», - отметил Шнуров, не исключая возможности участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году.