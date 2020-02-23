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«Она сама постучала в двери»: Шнуров о начале карьеры политика

23 февраля
2020 год

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23 февраля 2020
Не так давно Сергей Шнуров решил всерьез заняться политической деятельностью. Музыкант вступил в Партию роста. Глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге.

«Она сама постучала в двери»: Шнуров о начале карьеры политика

«Мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами», - сказал Шнуров однопартийцам.

В эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ Сергей объяснил, почему решил уйти в политику. Всем известен острополитический Инстаграм Шнурова, где он в стихотворной форме комментирует актуальные темы и даже критикует власть. По словам музыканта, он решил перейти от слов к действиям. Он уверен, что «сможет объяснить этим людям, что страну можно сделать лучше».

Сергей заявил, что «приплыл со дна жизни», на котором много хороших и порядочных людей.

«Она сама постучала в двери»: Шнуров о начале карьеры политика

«Давайте оторвемся от дна и всплывем наконец-то», - отметил Шнуров, не исключая возможности участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году.
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«Она сама постучала в двери»: Шнуров о начале карьеры политика фотографии
«Она сама постучала в двери»: Шнуров о начале карьеры политика фотографии
«Она сама постучала в двери»: Шнуров о начале карьеры политика фотографии
«Она сама постучала в двери»: Шнуров о начале карьеры политика фотографии
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