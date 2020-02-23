Катерину Шпицу восхитили жители Нью-Йорка

Катерина Шпица
на этой неделе отправилась в Нью-Йорк, чтобы выступить в штаб-квартире ООН в качестве посла кинофестиваля «Лампа». Впервые «Лампа» прошла в родном городе актрисы – Перми. А сейчас он является международным фестивалем социоконцентрированного кино.
В штаб-квартире ООН Шпица и команда фестиваля показали ретроспективу «Лампы» и наградили победителей. Но самое большое впечатление на актрису оказали обычные жители Нью-Йорка. Они поразили её своей открытостью и доброжелательностью.
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Катерина рассказала, как надела на прогулку по Нью-Йорку пальто с символикой «NYC». По ее словам, ни одно ее вечернее платье не получало столько комплиментов, сколько это пальто.
«Я, конечно, понимала, что одежда с символикой «NYC», скорее всего, придётся по душе нью-йоркцам, но я совершенно не ожидала, что они так открыто и искренне будут выражать свои эмоции!!! «Oh, cute coat», «Nice jacket», «Cool onе» - я слышала на пешеходных переходах, в лифте гостиницы, в метро, закусочной, в дорогом универмаге Nordstrom и на кассе музея Метрополитен!»
, - поделилась эмоциями актриса.
Актриса также отметила, что в России все бы отреагировали по-другому на похожую вещь.
«Представим ситуацию, что у некой девушки, гуляющей по Москве, какой-то бомбический пуховик с национальной символикой. Много она соберёт комплиментов в московском метро? Радоваться необычному и радоваться за своих- хорошее умение!»
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