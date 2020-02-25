Харви Вайнштейн сядет в тюрьму

Жюри присяжных в суде Манхэттена признало Харви Вайнштейна
виновным по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии из пяти.
Продюсер, которого ранее многие звезды обвиняли в домогательствах
, виновен в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. В ожидании приговора Вайнштейн будет находиться в тюрьме.
В Манхэттене Вайнштейна обвиняли в двух эпизодах изнасилования, двух случаях сексуальных домогательств и насильственном оральном сексе. Три пункта касались обвинений со стороны стилистки Джессики Манн
, последующие два — от продюсера Мириам Халей
. Сам продюсер вину не признал и даже пытался оправдать себя
, уверяя, что все происходило по взаимному согласию. Харви даже готов был предоставить интернет-переписку, доказывающую его невиновность.
За все незаконные действия ему грозило наказание в виде пожизненного заключения, однако благодаря присяжным теперь он может сесть в тюрьму лишь на 25 лет.
На опального продюсера также заведено второе дело в Лос-Анджелесе, где потерпевшими выступают актриса Лорен Янг
и другая женщина. Процесс стартует, как только завершится суд в Нью-Йорке.