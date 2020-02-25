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Лайфстайл Харви Вайнштейн сядет в тюрьму Продюсера признали виновным по двум пунктам обвинения

Новости кино Завершились съёмки мистического хоррора «Ряд 19» со Светланой Ивановой В широкий прокат картина Александра Бабаева выйдет в 2020 году.

Фестивальная колонка Берлинале-2020: «Уроки фарси». Язык мой, враг мой Вадим Перельман и Ларс Айденгер – о трудностях перевода в условиях концлагеря

Ролики фильмов «Гостиница Окко». Трейлер на японском языке с английскими субтитрами Сирота Окко переезжает в гостиницу бабушки, где ввязывается в череду приключений.

Новости кино Крис Эванс заглянет в «Маленький магазинчик ужасов» Актёр может сыграть дантиста-садиста Орина Скривелло.

Главная тема Гроб, гроб, Антихрист: 10 знаковых фильмов новой румынской волны за последние пять лет В том числе – две премьеры «Берлинале»-2020