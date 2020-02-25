Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Харви Вайнштейн сядет в тюрьму

25 февраля
2020 год

Лайфстайл >>
25 февраля 2020
Жюри присяжных в суде Манхэттена признало Харви Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии из пяти.

Харви Вайнштейн сядет в тюрьму

Продюсер, которого ранее многие звезды обвиняли в домогательствах, виновен в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. В ожидании приговора Вайнштейн будет находиться в тюрьме.

В Манхэттене Вайнштейна обвиняли в двух эпизодах изнасилования, двух случаях сексуальных домогательств и насильственном оральном сексе. Три пункта касались обвинений со стороны стилистки Джессики Манн, последующие два — от продюсера Мириам Халей. Сам продюсер вину не признал и даже пытался оправдать себя, уверяя, что все происходило по взаимному согласию. Харви даже готов был предоставить интернет-переписку, доказывающую его невиновность. За все незаконные действия ему грозило наказание в виде пожизненного заключения, однако благодаря присяжным теперь он может сесть в тюрьму лишь на 25 лет.

На опального продюсера также заведено второе дело в Лос-Анджелесе, где потерпевшими выступают актриса Лорен Янг и другая женщина. Процесс стартует, как только завершится суд в Нью-Йорке.
версия для печати
Ссылки по теме
Харви Вайнштейн собирается оправдать себя
Харви Вайнштейн не признал свою вину на суде
Кара Делевинь, Хизер Грэм, Леа Сейду: кого еще принуждал к сексу Харви Вайнштейн
Поиск по меткам
конфликтсексизм
персоны
Харви Вайнштейн

фотографии >>
Харви Вайнштейн сядет в тюрьму фотографии
Харви Вайнштейн сядет в тюрьму фотографии
Харви Вайнштейн сядет в тюрьму фотографии
Харви Вайнштейн сядет в тюрьму фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Борис Лёскин
21 февраля ушёл из жизни актёр Борис Лёскин.
Николай Тонский
21 февраля ушёл из жизни Николай Тонский.
Бексолтан Тулатов
20 февраля ушёл из жизни актёр Бексолтан Тулатов.

День рождения >>

Евгений Герасимов
Иван Жвакин
Дмитрий Кубасов
Михаил Кузнецов
Егор Пазенко
Всеволод Санаев
Андрей Фединчик
Валентина Шарыкина
Наталья Юнникова
Рашида Джонс
Кшиштоф Ибиш
Сандрин Киберлен
Том Кортни
Теа Леони
Шон Остин
Элен де Фужероль
все родившиеся 25 февраля >>

Афиша кино >>

Моя собака – идиот
комедия, трагикомедия, фильм о животных, экранизация
Франция, 2019
Опасная роль Джин Сиберг
биография, драма, триллер
Великобритания, США, 2019
На Луне
Россия, 2019
Проклятый дом 2
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистые мошенники
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2019
В стране чудес
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, 2019
Жадность
сатирическая трагикомедия
Великобритания, 2019
Зима
драма
Россия, 2020
Иди к папочке
драма, комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, Новая Зеландия, США, 2019
Критик
биография
Россия, 2019
Парад
драма, комедия, трагикомедия
Грузия, Россия, 2018
Переводчики
триллер
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен