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Вот и сказочке конец: Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся

25 февраля
2020 год

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25 февраля 2020
30-летняя Агата Муцениеце и 32-летний Павел Прилучный объявили о расставании. Сообщения о разрыве появились почти одновременно в социальных сетях супругов.

Вот и сказочке конец: Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся

Ранее заявившая о желании сменить фамилию, Муцениеце опубликовала в своем инстаграме текст, в котором заявила о разводе. Агата уже рассказывала о ссорах с мужем и признавалась, что отчасти слухи о расставании с Прилучным правдоподобны. На этот раз актеры приняли взвешенное решение, о котором решили сообщить своим подписчикам из первых уст. Агата поблагодарила Павла за все и отметила, что их связывает красивая история любви.

«Просто (хотела написать — девушка, потом вспомнила, что мне 30 лет) женщина, которая, ну вот, пришла к тому, что надо законно расторгать брак. Люблю его — да! Возрадуются миллионы барышень — да! Провал — нет! Ибо я благодарна за все! Мы навечно связаны. Мы написали красивую историю любви!»

Агата добавила, что расстается со своим мужем полюбовно и по-прежнему уважает отца ее детей — сына Тимофея и дочки Мии.

«Все — обоюдно, полюбовно, с уважением и понимаем, и отдаем дань всему, что было».

Прилучный в своем посте объяснил, что к такому решению они с Агатой пришли вместе, чтобы красиво закончить их историю любви. Актер заметил, что Муцениеце навсегда останется для него родным человеком.

«Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. От вас и СМИ, просим проявить солидарность, ибо это сложный период в жизни. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми».

Актер также добавил, что его отношения с Агатой «остаются дружескими», а решение о разрыве было принято обоюдно, «с уважением и по-взрослому».
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный на грани раccтавания
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Вот и сказочке конец: Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся фотографии
Вот и сказочке конец: Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся фотографии
Вот и сказочке конец: Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся фотографии
Вот и сказочке конец: Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся фотографии
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