«Сравнения всегда будут»: Полина Куценко о родителях и собственных амбициях

23-летняя дочь Гоши Куценко
и Марии Порошиной Полина Куценко
пошла по стопам родителей и решила связать свою судьбу с театром и кино. Полина закончила Театральный институт имени Бориса Щукина и уже снялась в нескольких сериалах и одном полнометражном фильме - но все эти работы пока что не вывели её из тени родительских достижений. Недавно Полина дебютировала на сцене Театра на Таганке в постановке Юрия Муравицкого
«Lё Тартюф. Комедия» - ей досталась роль Марианы, дочери Оргона. И очень может быть, что эта роль станет для Полины первым шагом на пути к полной автономии от родословной. По случаю премьеры спектакля актриса дала интервью изданию «Hello!»
, в котором рассказала об учёбе, родителях и собственных амбициях.
Об учёбе
«В институте меня «подопускали» в хорошем смысле, говорили: «Ты не суетись, а работай». Я задавалась вопросом: «Зачем я вообще сюда пришла? Почему мне не дают раскрыться?» — забывая, что, кроме меня, на курсе было ноль с лишним человек. Благодаря тому, что меня тогда не слышали и заставляли работать, я стала тем, кто я есть сейчас.
Вначале думала, что я бездарность, ничего не могу и не умею. Уже потом поняла, что существует система, которая слаженно и отлично работает, и нужно ей довериться, вот и весь секрет. Я это поняла только в середине второго курса. Свою задачу — сделать из меня разностороннюю и многогранную актрису — преподаватели института выполнили, выжав из меня тот максимум, который можно было. У меня забирали этюды, которые мне нравились, и давали другие, которые я не понимала, но цель была одна: раскрыть во мне новое умение. К тому же я не думала о других студентах. Так я научилась учитывать интересы не только свои, но и чужие»
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О родителях
«Вопросы о родителях не раздражают. Но не люблю, когда начинают лезть в их личную жизнь. Это я не приемлю, потому что у каждого есть свои границы и не стоит их нарушать. А так, да — во мне действительно есть и папа, и мама. Когда понимаю, что мне нужно четко отстоять свою точку зрения, во мне просыпается отец, а когда нужно быть вежливой и тактичной — мама. Нет, вы не подумайте, папа тоже может быть тактичным, но он более прямолинеен, в этом его плюс. Поэтому, наверное, он и достиг таких вершин. А мама — немножко другим, дипломатическим путем. Что касается внешности: когда я ненакрашенная — я в папу, накрашенная — похожа на маму. Когда говорят: «Ой, ну ты копия папы!» — меня это не обижает»
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О фамилии и собственных амбициях
«Никогда не думала о том, чтобы сменить фамилию, хотя меня в школе дразнили. Бесило, когда склоняли фамилию. Приходилось объяснять: «Она украинская — не склоняется!» Гордиться фамилией меня научил дедушка. Он был статный, уважаемый человек, всегда говорил, что свои корни нужно любить и помнить. Сравнения всегда будут. Даже если бы я занималась чем-то другим, например была бы общественным деятелем, меня все равно сравнивали бы. Мне приходится делать на это скидку. У каждого свое мнение — невозможно понравиться всем. Если жить и пытаться понравиться всем, ты сгоришь. Когда была подростком, испытывала смущение, но потом переборола его и приняла свою судьбу. Я не могу поменять себя, не могу поменять родителей и не хочу, потому что они такие, какие есть, и они прекрасны. И я беру от них то, что могу взять, — опыт и советы. Даже если кто-то считает, что я пользуюсь положением своих родителей, то это его проблема. Как раз насмотревшись на родителей, я поняла, что не хочу славы.
Хочу показать, что не нужно стесняться себя. Это главный критерий, который объединяет всех моих персонажей. Я пытаюсь показать, что человек такой, какой он есть. У каждого есть свои проблемы в жизни, комплексы и обиды, с ними нужно работать самостоятельно, а не вываливать их на других людей. Я была воспитана так, что все свои проблемы решаю у себя дома, и если у меня иногда бывают какие-то всплески, то я потом прошу прощения у человека, которому пришлось это стерпеть».