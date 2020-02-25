Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я долго обвиняла папу и бабушку»: Ирина Горбачева о смерти матери

25 февраля
2020 год

Лайфстайл >>
25 февраля 2020
Актриса Ирина Горбачева стала участницей проекта «вМесте» и во время интервью рассказала о своей детской травме.

«Я долго обвиняла папу и бабушку»: Ирина Горбачева о смерти матери

Ирина выросла в Мариуполе Донецкой области в многодетной семье. Когда девочке исполнилось девять лет, у ее мамы диагностировали рак. Чтобы ее лечить, семья перебралась в Подмосковье. Когда Горбачева пошла в третий класс, ее мама скончалась. Это было самым большим потрясением для актрисы. Взрослые старались не говорить о семейной трагедии, однако это лишь усугубляло ситуацию. В школе Горбачевой казалось, что все знают о ее горе. Из-за этого она чувствовала себя неуютно.

«Чувствовала ущербность из-за того, что у меня нет мамы. У этого есть мама, у другого есть мама. А у тебя нет. Первые три года было очень тяжело. Внутри семьи мы вообще не разговаривали про это. Это было табу. И я до сих пор это перевариваю, будучи взрослым человеком. Я долго обвиняла папу и бабушку. Всем было больно, и все должны были справляться с этим сами. Но мы ведь были детьми. Мне девять лет, старшему брату 11 лет».

Ранняя смерть мамы сказалась и на ее взаимоотношениях с мужчинами. До 16 лет Горбачева отказывалась от отношений с мальчиками. Она росла настоящей пацанкой, не носила юбки и платья.

«Были большие проблемы с ощущением себя как девушки. Бабушка и папа со мной ни о чем таком не разговаривали».

В школе из-за сложного характера и скопившихся комплексов Ирина часто конфликтовала с педагогами и другими учениками.

«Меня очень многие не любили. Я была бунтарем. На переменах носилась, бегала, прыгала, смеялась. Я была немножко неуправляемой. И, конечно, вызывала неприязнь многих девушек. Приходилось давать отпор».

В 14 лет Ирина устроилась на завод и заработала свои первые деньги. Появление собственных денег еще больше отдалило ее от родных.

«Там уже произошел заскок. Я отвернулась от своих близких. Я могу всё сама. Мне папа не нужен, мне братья не нужны. Только сейчас я понимаю, что это отстранение ужасно».
версия для печати
Ссылки по теме
Стартовали съёмки фильма «Обратная связь» с «Квартетом И»
Завершились съемки драмеди «Чики» с Ириной Горбачевой
Мужчина обстрелял съёмочную группу фильма с Ириной Горбачёвой
Поиск по меткам
воспоминания
персоны
Ирина Горбачёва

фотографии >>
«Я долго обвиняла папу и бабушку»: Ирина Горбачева о смерти матери фотографии
«Я долго обвиняла папу и бабушку»: Ирина Горбачева о смерти матери фотографии
«Я долго обвиняла папу и бабушку»: Ирина Горбачева о смерти матери фотографии
«Я долго обвиняла папу и бабушку»: Ирина Горбачева о смерти матери фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Борис Лёскин
21 февраля ушёл из жизни актёр Борис Лёскин.
Николай Тонский
21 февраля ушёл из жизни Николай Тонский.
Бексолтан Тулатов
20 февраля ушёл из жизни актёр Бексолтан Тулатов.

День рождения >>

Евгений Герасимов
Иван Жвакин
Дмитрий Кубасов
Михаил Кузнецов
Егор Пазенко
Всеволод Санаев
Андрей Фединчик
Валентина Шарыкина
Наталья Юнникова
Рашида Джонс
Кшиштоф Ибиш
Сандрин Киберлен
Том Кортни
Теа Леони
Шон Остин
Элен де Фужероль
все родившиеся 25 февраля >>

Афиша кино >>

Моя собака – идиот
комедия, трагикомедия, фильм о животных, экранизация
Франция, 2019
Опасная роль Джин Сиберг
биография, драма, триллер
Великобритания, США, 2019
На Луне
Россия, 2019
Проклятый дом 2
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистые мошенники
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2019
В стране чудес
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, 2019
Жадность
сатирическая трагикомедия
Великобритания, 2019
Зима
драма
Россия, 2020
Иди к папочке
драма, комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, Новая Зеландия, США, 2019
Критик
биография
Россия, 2019
Парад
драма, комедия, трагикомедия
Грузия, Россия, 2018
Переводчики
триллер
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен