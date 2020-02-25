«Я долго обвиняла папу и бабушку»: Ирина Горбачева о смерти матери

Актриса Ирина Горбачева
стала участницей проекта «вМесте» и во время интервью рассказала о своей детской травме.
Ирина выросла в Мариуполе Донецкой области в многодетной семье. Когда девочке исполнилось девять лет, у ее мамы диагностировали рак. Чтобы ее лечить, семья перебралась в Подмосковье. Когда Горбачева пошла в третий класс, ее мама скончалась. Это было самым большим потрясением для актрисы. Взрослые старались не говорить о семейной трагедии, однако это лишь усугубляло ситуацию. В школе Горбачевой казалось, что все знают о ее горе. Из-за этого она чувствовала себя неуютно.
«Чувствовала ущербность из-за того, что у меня нет мамы. У этого есть мама, у другого есть мама. А у тебя нет. Первые три года было очень тяжело. Внутри семьи мы вообще не разговаривали про это. Это было табу. И я до сих пор это перевариваю, будучи взрослым человеком. Я долго обвиняла папу и бабушку. Всем было больно, и все должны были справляться с этим сами. Но мы ведь были детьми. Мне девять лет, старшему брату 11 лет».
Ранняя смерть мамы сказалась и на ее взаимоотношениях с мужчинами. До 16 лет Горбачева отказывалась от отношений с мальчиками. Она росла настоящей пацанкой, не носила юбки и платья.
«Были большие проблемы с ощущением себя как девушки. Бабушка и папа со мной ни о чем таком не разговаривали».
В школе из-за сложного характера и скопившихся комплексов Ирина часто конфликтовала с педагогами и другими учениками.
«Меня очень многие не любили. Я была бунтарем. На переменах носилась, бегала, прыгала, смеялась. Я была немножко неуправляемой. И, конечно, вызывала неприязнь многих девушек. Приходилось давать отпор».
В 14 лет Ирина устроилась на завод и заработала свои первые деньги. Появление собственных денег еще больше отдалило ее от родных.
«Там уже произошел заскок. Я отвернулась от своих близких. Я могу всё сама. Мне папа не нужен, мне братья не нужны. Только сейчас я понимаю, что это отстранение ужасно».