Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева

Звезда сериала «Триггер
» и «Тест на беременность
» Светлана Иванова
вышла замуж за своего давнего возлюбленного - продюсера и режиссера Джаника Файзиева
.
Путь к законному браку составил более восьми лет. Иванова не афиширует личную жизнь, поэтому поклонники актрисы узнали о свадьбе лишь спустя год. По словам близких артистки, пышного торжества не было, пару поздравили в семейном кругу.
Отношения Светланы и Джаника завязались в 2011 году на съемках картины «Август. Восьмого
». Иванова перед съемками рассталась с бойфрендом, оператором Вячеславом Лисневским
, а Файзиев был официально женат на актрисе Лине Эспли
. В браке у них родились дочь София и сын. До начала отношений с Ивановой у Файзиева был еще один служебный роман — на съемках «Турецкого гамбита
» с актрисой Ольгой Красько
. У пары родилась дочь Олеся.
В начале 2012 года Иванова родила дочь Полину от Файзиева. В июне 2015 года на вечере, состоявшемся в рамках 37-го Московского международного кинофестиваля, актриса заявила об отношениях публично. Файзиев сумел остаться в дружеских отношения с бывшей женой, однако официально режиссер развелся совсем недавно.