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Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева

25 февраля
2020 год

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25 февраля 2020
Звезда сериала «Триггер» и «Тест на беременность» Светлана Иванова вышла замуж за своего давнего возлюбленного - продюсера и режиссера Джаника Файзиева.

Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева

Путь к законному браку составил более восьми лет. Иванова не афиширует личную жизнь, поэтому поклонники актрисы узнали о свадьбе лишь спустя год. По словам близких артистки, пышного торжества не было, пару поздравили в семейном кругу.

Отношения Светланы и Джаника завязались в 2011 году на съемках картины «Август. Восьмого». Иванова перед съемками рассталась с бойфрендом, оператором Вячеславом Лисневским, а Файзиев был официально женат на актрисе Лине Эспли. В браке у них родились дочь София и сын. До начала отношений с Ивановой у Файзиева был еще один служебный роман — на съемках «Турецкого гамбита» с актрисой Ольгой Красько. У пары родилась дочь Олеся.

В начале 2012 года Иванова родила дочь Полину от Файзиева. В июне 2015 года на вечере, состоявшемся в рамках 37-го Московского международного кинофестиваля, актриса заявила об отношениях публично. Файзиев сумел остаться в дружеских отношения с бывшей женой, однако официально режиссер развелся совсем недавно.
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Светлана ИвановаОльга КраськоВячеслав ЛисневскийДжаник Файзиев
фильмы
Август. ВосьмогоТест на беременностьТриггерТурецкий гамбит

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Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева фотографии
Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева фотографии
Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева фотографии
Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева фотографии
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