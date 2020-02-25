Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мария Кожевникова прокомментировала собственные откровенные фотографии для журнала «Playboy»

25 февраля
2020 год

Лайфстайл >>
25 февраля 2020
Сегодня имя Марии Кожевниковой ассоциируется, скорее, с материнством и заседаниями в Государственной Думе, нежели с кинематографом. Однако, ещё каких-то 11 лет назад Мария будоражила воображение зрителей сериала «Универ» и была претенденткой на звание одной из самых сексуальных женщин России.

Мария Кожевникова прокомментировала собственные откровенные фотографии для журнала «Playboy»

Тот факт, что Кожевникова образца 2009 года могла позволить себе сняться для обложки журнала «Playboy», вызывает у некоторых обывателей болезненное защемление сфинктеров и когнитивный диссонанс. Очевидно, Мария регулярно получает виртуальные проповеди и укоры от блюстителей строгой морали, которые не ленятся напоминать ей о её прошлом. Но к огромному разочарованию этих пуритан Мария никак не желает покрываться красными пятнами стыда и позора - о чём она заявила в своём Инстаграме.

Мария Кожевникова прокомментировала собственные откровенные фотографии для журнала «Playboy»

«Слушайте, я обожаю ботов-моралистов или странички с закрытыми аккаунтами, которые пытаются меня заткнуть или унизить моим же голым телом Вы прямо напугали ежа голой, ну дальше сами знаете.
Спасибо Вам мои хорошие, что напоминаете. Мне приятно смотреть на моё идеальное тело 11 летней давности! Это хороший мотиватор для меня перед летом ходить в спорт зал который терпеть не могу, и правильно питаться! Пожалуй, повешу эту обложечку на свой холодильник, как оберег. И Вам, мои «доброжелатели», разрешаю».
версия для печати
Ссылки по теме
Мария Голубкина намерена стареть естественным образом
Поиск по меткам
красотасоцсети
персоны
Мария Кожевникова
фильмы
Универ

фотографии >>
Мария Кожевникова прокомментировала собственные откровенные фотографии для журнала «Playboy» фотографии
Мария Кожевникова прокомментировала собственные откровенные фотографии для журнала «Playboy» фотографии
Мария Кожевникова прокомментировала собственные откровенные фотографии для журнала «Playboy» фотографии
Мария Кожевникова прокомментировала собственные откровенные фотографии для журнала «Playboy» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Борис Лёскин
21 февраля ушёл из жизни актёр Борис Лёскин.
Николай Тонский
21 февраля ушёл из жизни Николай Тонский.
Бексолтан Тулатов
20 февраля ушёл из жизни актёр Бексолтан Тулатов.

День рождения >>

Евгений Герасимов
Иван Жвакин
Дмитрий Кубасов
Михаил Кузнецов
Егор Пазенко
Всеволод Санаев
Андрей Фединчик
Валентина Шарыкина
Наталья Юнникова
Рашида Джонс
Кшиштоф Ибиш
Сандрин Киберлен
Том Кортни
Теа Леони
Шон Остин
Элен де Фужероль
все родившиеся 25 февраля >>

Афиша кино >>

Моя собака – идиот
комедия, трагикомедия, фильм о животных, экранизация
Франция, 2019
Опасная роль Джин Сиберг
биография, драма, триллер
Великобритания, США, 2019
На Луне
Россия, 2019
Проклятый дом 2
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистые мошенники
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2019
В стране чудес
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, 2019
Жадность
сатирическая трагикомедия
Великобритания, 2019
Зима
драма
Россия, 2020
Иди к папочке
драма, комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, Новая Зеландия, США, 2019
Критик
биография
Россия, 2019
Парад
драма, комедия, трагикомедия
Грузия, Россия, 2018
Переводчики
триллер
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен