Мария Кожевникова прокомментировала собственные откровенные фотографии для журнала «Playboy»

Сегодня имя Марии Кожевниковой
ассоциируется, скорее, с материнством и заседаниями в Государственной Думе, нежели с кинематографом. Однако, ещё каких-то 11 лет назад Мария будоражила воображение зрителей сериала «Универ»
и была претенденткой на звание одной из самых сексуальных женщин России.
Тот факт, что Кожевникова образца 2009 года могла позволить себе сняться для обложки журнала «Playboy», вызывает у некоторых обывателей болезненное защемление сфинктеров и когнитивный диссонанс. Очевидно, Мария регулярно получает виртуальные проповеди и укоры от блюстителей строгой морали, которые не ленятся напоминать ей о её прошлом. Но к огромному разочарованию этих пуритан Мария никак не желает покрываться красными пятнами стыда и позора - о чём она заявила в своём Инстаграме
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«Слушайте, я обожаю ботов-моралистов или странички с закрытыми аккаунтами, которые пытаются меня заткнуть или унизить моим же голым телом Вы прямо напугали ежа голой, ну дальше сами знаете.
Спасибо Вам мои хорошие, что напоминаете. Мне приятно смотреть на моё идеальное тело 11 летней давности! Это хороший мотиватор для меня перед летом ходить в спорт зал который терпеть не могу, и правильно питаться! Пожалуй, повешу эту обложечку на свой холодильник, как оберег. И Вам, мои «доброжелатели», разрешаю»
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