Наталья Белохвостикова рассказала об усыновлении ребёнка

68-летняя Наталья Белохвостикова стала героиней очередного выпуска программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», в эфире которой рассказала об усыновлении ребёнка из детдома.
У актрисы и её мужа, режиссёра Владимира Наумова двое детей - родная дочь Наталья и приёмный сын Кирилл, которому скоро исполнится 17 лет. Супруги не планировали усыновлять ребёнка из детдома - встреча с Кириллом была совершенно случайной, но, определенно судьбоносной.
«Я тогда делала фестиваль «Я и семья», он тринадцать лет в Москве проходил, вот сейчас, к сожалению, его уже нет. В связи с этим фестивалем мы ездили в детские дома. Детки из детских домов приезжали на этот благотворительный фестиваль. Много было всяких акций, встреч. И вот мы однажды с Наташей и Володей приехали с какими-то тортами, игрушками в детский дом. И дети нам провели целую экскурсию по дому: бассейн, кухня, где они должны были учиться готовить. А потом нас повели в группу, где были самые маленькие. И ко мне подошёл мальчик. Подошёл и говорит: «Тётенька, купите мне, пожалуйста, крестик». Я говорю: «Почему? Может быть, тебе что-то вкусное принести? Может быть, игрушки, лошадку, не знаю, робота? Всё, что хочешь. Что ты любишь?» А он говорит: «Нет. Крестик. Потому что у всех есть, а у меня нет». Тогда я поняла, что просто так ничего не случается. И мы все молча ехали домой. Естественно, через несколько дней мы привезли крестик.
Дня через четыре мы приехали опять. Привезли крестик, надели, и он его практически не снимал. Мы очень быстро поняли, что это наш сын. Мы стали приезжать, нас заводили в какую-то комнатку, где он мог попить с нами чайку. А потом он говорил: «А можно я пойду к себе?» Мы говорили: «Да, малыш, конечно, можешь». И он вставал в своих вытянутых колготках и уходил. И никогда не оборачивался. И никогда ни о чем не просил. И мы поняли, что невозможно, чтобы он там оставался дальше».
«Когда он появился, мир стал совершенно другим. И я, в общем, человек достаточно мягкий и добрый, тут поняла, что я просто растворяюсь совершенно в человеке. Я задавалась вопросом: что если бы не было того дня, не было бы той встречи - чтобы было сейчас? Мне становилось тогда очень страшно. У меня не укладывалось в голове то, что он мог остаться там. И значит - ничего, значит - тупик, значит - всё. И вот через него пришло какое-то совершенно иное понимание жизни, людей, обстоятельств. Жалко только, что так быстро вырос. Когда был маленький, был такой смешнючий. Но зато теперь рядом настоящий мужчина».