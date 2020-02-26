Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Наталья Белохвостикова рассказала об усыновлении ребёнка

26 февраля
2020 год

Лайфстайл >>
26 февраля 2020
68-летняя Наталья Белохвостикова стала героиней очередного выпуска программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», в эфире которой рассказала об усыновлении ребёнка из детдома.
У актрисы и её мужа, режиссёра Владимира Наумова двое детей - родная дочь Наталья и приёмный сын Кирилл, которому скоро исполнится 17 лет. Супруги не планировали усыновлять ребёнка из детдома - встреча с Кириллом была совершенно случайной, но, определенно судьбоносной.

Наталья Белохвостикова рассказала об усыновлении ребёнка

«Я тогда делала фестиваль «Я и семья», он тринадцать лет в Москве проходил, вот сейчас, к сожалению, его уже нет. В связи с этим фестивалем мы ездили в детские дома. Детки из детских домов приезжали на этот благотворительный фестиваль. Много было всяких акций, встреч. И вот мы однажды с Наташей и Володей приехали с какими-то тортами, игрушками в детский дом. И дети нам провели целую экскурсию по дому: бассейн, кухня, где они должны были учиться готовить. А потом нас повели в группу, где были самые маленькие. И ко мне подошёл мальчик. Подошёл и говорит: «Тётенька, купите мне, пожалуйста, крестик». Я говорю: «Почему? Может быть, тебе что-то вкусное принести? Может быть, игрушки, лошадку, не знаю, робота? Всё, что хочешь. Что ты любишь?» А он говорит: «Нет. Крестик. Потому что у всех есть, а у меня нет». Тогда я поняла, что просто так ничего не случается. И мы все молча ехали домой. Естественно, через несколько дней мы привезли крестик.

Наталья Белохвостикова рассказала об усыновлении ребёнка

Дня через четыре мы приехали опять. Привезли крестик, надели, и он его практически не снимал. Мы очень быстро поняли, что это наш сын. Мы стали приезжать, нас заводили в какую-то комнатку, где он мог попить с нами чайку. А потом он говорил: «А можно я пойду к себе?» Мы говорили: «Да, малыш, конечно, можешь». И он вставал в своих вытянутых колготках и уходил. И никогда не оборачивался. И никогда ни о чем не просил. И мы поняли, что невозможно, чтобы он там оставался дальше».

Наталья Белохвостикова рассказала об усыновлении ребёнка

«Когда он появился, мир стал совершенно другим. И я, в общем, человек достаточно мягкий и добрый, тут поняла, что я просто растворяюсь совершенно в человеке. Я задавалась вопросом: что если бы не было того дня, не было бы той встречи - чтобы было сейчас? Мне становилось тогда очень страшно. У меня не укладывалось в голове то, что он мог остаться там. И значит - ничего, значит - тупик, значит - всё. И вот через него пришло какое-то совершенно иное понимание жизни, людей, обстоятельств. Жалко только, что так быстро вырос. Когда был маленький, был такой смешнючий. Но зато теперь рядом настоящий мужчина».

версия для печати
Ссылки по теме
Стихи от Высоцкого, объятия с Аленом Делоном: Наталья Белохвостикова поделилась воспоминаниями о коллегах
Поиск по меткам
детиоткровение
персоны
Наталия БелохвостиковаБорис КорчевниковВладимир Наумов

фотографии >>
Наталья Белохвостикова рассказала об усыновлении ребёнка фотографии
Наталья Белохвостикова рассказала об усыновлении ребёнка фотографии
Наталья Белохвостикова рассказала об усыновлении ребёнка фотографии
Наталья Белохвостикова рассказала об усыновлении ребёнка фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Оксана Базилевич
Евгений Жариков
Нина Зорская
Илья Ильин
Арвидас Лебелюнас
Мария Мясникова
Михаил Нароков
Георгий Траугот
Михаил Хмуров
Марк Дакаскос
Тереза Палмер
Тони Рэндолл
Шайло Фернандес
Александр Фогель
Джекки Шварц
Ханнес Янике
все родившиеся 26 февраля >>

Афиша кино >>

Моя собака – идиот
комедия, трагикомедия, фильм о животных, экранизация
Франция, 2019
Опасная роль Джин Сиберг
биография, драма, триллер
Великобритания, США, 2019
На Луне
Россия, 2019
Проклятый дом 2
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистые мошенники
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2019
В стране чудес
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, 2019
Жадность
сатирическая трагикомедия
Великобритания, 2019
Зима
драма
Россия, 2020
Иди к папочке
драма, комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, Новая Зеландия, США, 2019
Критик
биография
Россия, 2019
Парад
драма, комедия, трагикомедия
Грузия, Россия, 2018
Переводчики
триллер
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен