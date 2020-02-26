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Дети Дениса Никифорова стали ведущими «Прогнозика погодки»

26 февраля
2020 год

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26 февраля 2020
С 1 марта на канале «Супер» стартует передача «Прогнозик погодки», ведущими которой станут малолетние синоптики-дилетанты. В новом сезоне среди претендентов на эту должность были выбраны дети актёра Дениса Никифорова, знакомого зрителям по ролям в фильме «Бой с тенью» и сериале «Молодежка».

Дети Дениса Никифорова стали ведущими «Прогнозика погодки»

«Это первый опыт появления Саши и Вероники перед профессиональной камерой. Дома мы периодически ставим сказки, с костюмами, реквизитом, но это, конечно, другое. Не могу сказать, что дети сильно переживали, они, скорее, стеснялись. Специально к съемкам мы никак не готовились, дети периодически смотрят прогноз погоды, поэтому были готовы к тому, что их ждет. Наверное, я переживал больше, чем они», - признался Денис.

Дети Дениса Никифорова стали ведущими «Прогнозика погодки»

Актер воспользовался случаем и рассказал об увлечениях детей. Сын Дениса увлекается железными дорогами и думает связать свою жизнь с поездами: «Мне кажется, к тому времени, как он вырастет, поезда уже летать будут. А Вероника увлекается танцами, но и медицинская направленность в ней есть. Может, захочет поступать медицинский институт. Если захотят идти в актерскую профессию, пусть пробуют. Я против не буду, но протекций никаких составлять тоже не буду, не буду за них просить. Есть талант, значит есть. Если нет, значит, пошел вон из профессии».
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Дети Дениса Никифорова стали ведущими «Прогнозика погодки» фотографии
Дети Дениса Никифорова стали ведущими «Прогнозика погодки» фотографии
Дети Дениса Никифорова стали ведущими «Прогнозика погодки» фотографии
Дети Дениса Никифорова стали ведущими «Прогнозика погодки» фотографии
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