Дети Дениса Никифорова стали ведущими «Прогнозика погодки»

С 1 марта на канале «Супер» стартует передача «Прогнозик погодки», ведущими которой станут малолетние синоптики-дилетанты. В новом сезоне среди претендентов на эту должность были выбраны дети актёра Дениса Никифорова
, знакомого зрителям по ролям в фильме «Бой с тенью»
и сериале «Молодежка»
.
«Это первый опыт появления Саши и Вероники перед профессиональной камерой. Дома мы периодически ставим сказки, с костюмами, реквизитом, но это, конечно, другое. Не могу сказать, что дети сильно переживали, они, скорее, стеснялись. Специально к съемкам мы никак не готовились, дети периодически смотрят прогноз погоды, поэтому были готовы к тому, что их ждет. Наверное, я переживал больше, чем они»
, - признался Денис.
Актер воспользовался случаем и рассказал об увлечениях детей. Сын Дениса увлекается железными дорогами и думает связать свою жизнь с поездами: «Мне кажется, к тому времени, как он вырастет, поезда уже летать будут. А Вероника увлекается танцами, но и медицинская направленность в ней есть. Может, захочет поступать медицинский институт. Если захотят идти в актерскую профессию, пусть пробуют. Я против не буду, но протекций никаких составлять тоже не буду, не буду за них просить. Есть талант, значит есть. Если нет, значит, пошел вон из профессии»
.