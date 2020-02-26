Том Круз испугался коронавируса

Съёмки седьмой части фильма «Миссия невыполнима»
были приостановлены в связи с эпидемией коронавируса, который на днях добрался и до Италии - к вечеру 23 февраля были зафиксированы 152 случая заболевания и три смертельных исхода. В связи с чем в некоторых городах страны были отменены мероприятия, подразумевающие большие скопления народа. Среди первых последствий эпидемии - досрочное завершение Венецианского карнавала, отмена спектаклей театра «Ла Скала» и показы модных коллекций за закрытыми дверями на Неделе моды в Милане.
Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» с бессменным Томом Крузом
в главной роли проходили в Венеции, когда стало известно о резком росте числа заболевших коронавирусом. 57-летний актёр решил не испытывать судьбу и в срочном порядке покинул город вместе со съёмочной группой фильма. Выход картины в прокат был запланирован на июль 2022 года. Теперь же, в связи с форс-мажорными обстоятельствами, дата релиза может измениться.