Том Круз испугался коронавируса

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В душе я синоптик

Актриса не планировала брать мальчика из детдома

Наталья Белохвостикова рассказала об усыновлении ребёнка

Актриса ответила недоброжелателям в соцсетях

Мария Кожевникова прокомментировала собственные откровенные фотографии для журнала «Playboy»

25 февраля

Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева

Актриса держала эту новость в секрете целый год