«Я сожгу её труп»: суд обнародовал слова Джонни Деппа о бывшей жене

Только недавно казалось, что судебный процесс по делу о насилии между американским актером Джонни Деппом
и его бывшей женой актрисой Эмбер Херд
будет наконец-то завершен. Тогда голливудский актер предоставил доказательства того
, что Херд его избивала
. Однако теперь, когда суд обнародовал переписки Джонни Деппа с друзьями об Эмбер Херд, невиновность звезды «Пиратов Карибского моря
» снова под вопросом.
В середине февраля Эмбер Херд подала новое ходатайство в суд, по которому потребовала приобщить к делу отношения Джонни Деппа с Харви Вайнштейном
. Его компания сняла несколько фильмов с Джонни Деппом, поэтому актриса предположила, что Вайнштейн мог оказывать дурное влияние на ее бывшего мужа.
Накануне ее адвокаты представили суду фрагменты переписок Деппа с друзьями, которые указывают на угрозы в адрес Эмбер, а также на факт употребления актером наркотических средств: «Давайте сожжем ее. Давайте утопим ее, а после этого я сожгу ее труп, чтобы удостовериться, что она мертва
».
«Я выпивал всю ночь, прежде чем забрал Эмбер, чтобы вылететь в Лос-Анджелес в прошлое воскресенье. Приятель, я без еды в течение нескольких дней, только порошок, полбутылки виски, тысяча Red Bull и рюмок водки, таблетки, две бутылки шампанского в самолете, и что вы получите. Я разъярен, кричал матом и оскорблял любого, кто был рядом. Я задолбался
», — цитируют адвокаты. По их заявлению, эти сообщения были отправлены актеру Полу Беттани
, причем уже после обвинений со стороны Херд
о нападении на нее во время перелета в их частном самолете под действием психотропных веществ.
На этой неделе Джонни Депп подал иск на издателей и исполнительного редактора британского издания The Sun Дэна Вуттона за статью, опубликованную в апреле 2018 года под заголовком: «Как Дж.К. Роулинг
может быть «по-настоящему счастливой», утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме «Фантастические твари и где они обитают?
».
Адвокат актера Дэвид Шерборн рассказал, процесс должен начаться 23 марта. За 10 дней будут рассмотрены все доказательства с обеих сторон. В свете новых подробностей взаимоотношений Деппа и Херд дело может получить не тот исход, который ожидают актер и его адвокаты.
Напомним, что в 2016 году после развода
Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии
, на что актер подал встречный иск за клевету и потребовал 50 миллионов долларов компенсации. Суды продолжаются до сих пор, а актеры собирают все новые и новые доказательства вины друг друга.