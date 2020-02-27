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«Я сожгу её труп»: суд обнародовал слова Джонни Деппа о бывшей жене

27 февраля
2020 год

Лайфстайл >>
27 февраля 2020
Только недавно казалось, что судебный процесс по делу о насилии между американским актером Джонни Деппом и его бывшей женой актрисой Эмбер Херд будет наконец-то завершен. Тогда голливудский актер предоставил доказательства того, что Херд его избивала. Однако теперь, когда суд обнародовал переписки Джонни Деппа с друзьями об Эмбер Херд, невиновность звезды «Пиратов Карибского моря» снова под вопросом.

«Я сожгу её труп»: суд обнародовал слова Джонни Деппа о бывшей жене

В середине февраля Эмбер Херд подала новое ходатайство в суд, по которому потребовала приобщить к делу отношения Джонни Деппа с Харви Вайнштейном. Его компания сняла несколько фильмов с Джонни Деппом, поэтому актриса предположила, что Вайнштейн мог оказывать дурное влияние на ее бывшего мужа.

Накануне ее адвокаты представили суду фрагменты переписок Деппа с друзьями, которые указывают на угрозы в адрес Эмбер, а также на факт употребления актером наркотических средств: «Давайте сожжем ее. Давайте утопим ее, а после этого я сожгу ее труп, чтобы удостовериться, что она мертва».

«Я выпивал всю ночь, прежде чем забрал Эмбер, чтобы вылететь в Лос-Анджелес в прошлое воскресенье. Приятель, я без еды в течение нескольких дней, только порошок, полбутылки виски, тысяча Red Bull и рюмок водки, таблетки, две бутылки шампанского в самолете, и что вы получите. Я разъярен, кричал матом и оскорблял любого, кто был рядом. Я задолбался», — цитируют адвокаты. По их заявлению, эти сообщения были отправлены актеру Полу Беттани, причем уже после обвинений со стороны Херд о нападении на нее во время перелета в их частном самолете под действием психотропных веществ.

«Я сожгу её труп»: суд обнародовал слова Джонни Деппа о бывшей жене

На этой неделе Джонни Депп подал иск на издателей и исполнительного редактора британского издания The Sun Дэна Вуттона за статью, опубликованную в апреле 2018 года под заголовком: «Как Дж.К. Роулинг может быть «по-настоящему счастливой», утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме «Фантастические твари и где они обитают?».

Адвокат актера Дэвид Шерборн рассказал, процесс должен начаться 23 марта. За 10 дней будут рассмотрены все доказательства с обеих сторон. В свете новых подробностей взаимоотношений Деппа и Херд дело может получить не тот исход, который ожидают актер и его адвокаты.

Напомним, что в 2016 году после развода Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии, на что актер подал встречный иск за клевету и потребовал 50 миллионов долларов компенсации. Суды продолжаются до сих пор, а актеры собирают все новые и новые доказательства вины друг друга.
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«Я сожгу её труп»: суд обнародовал слова Джонни Деппа о бывшей жене фотографии
«Я сожгу её труп»: суд обнародовал слова Джонни Деппа о бывшей жене фотографии
«Я сожгу её труп»: суд обнародовал слова Джонни Деппа о бывшей жене фотографии
«Я сожгу её труп»: суд обнародовал слова Джонни Деппа о бывшей жене фотографии
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