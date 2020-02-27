Ева Мендес готова вернуться в Голливуд ради роли диснеевской злодейки

Голливудская актриса Ева Мендес
призналась, что хотела бы вернуться в кино после 6 лет перерыва. Актриса рассказала о том, какую роль хотела бы исполнить.
«Актерство — это то, что я буду любить всегда. Как и сейчас, когда у меня есть дети. Однако есть много вещей, которые я не буду делать. Например, сниматься в фильмах, похожих на мои прошлые. Я больше не хочу сниматься в чем-то слишком жестоком или чересчур сексуальном. Так что теперь я скорее героиня Диснея. Эй, Дисней, я вся твоя! Это все, что мне остается!
», — рассказала Мендес.
Когда актрису спросили, какой персонаж Диснея подошел бы именно ей, она ответила: «Я больше похожа на злодейку, чем на добрую принцессу. Например, я могла бы сыграть Урсулу из «Русалочки». Мне нравятся диснеевские злодеи. Они всегда очень веселые
».
Ева Мендес также рассказала, что не против сняться в продолжении фильма «Правила съема: Метод Хитча
» вместе с Уиллом Смитом
. Актриса искренне удивилась, что с момента выхода картины прошло уже целых 15 лет, и даже предложила свой оригинальный сценарий для продолжения истории: «15 лет? Вы шутите? Какого черта? Знаете что? Мне кажется, пришло время для «Метода Хитча 2»! Уилл, давай сделаем это! Интересно посмотреть, как бы главный герой уживался в современном мире со всеми этими приложениями для знакомств. Он бы просто остался без работы!
».
Напомним, что Ева Мендес более восьми лет состоит в отношениях
с Райаном Гослингом
, с которым у них две дочери. Последние несколько лет актриса сосредоточена на дизайне одежды в коллаборации с брендом New York & Company и на воспитании своих детей
.