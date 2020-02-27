Дональд Трамп прокомментировал обвинительный приговор Харви Вайнштейну

В понедельник суд присяжных в Нью-Йорке признал продюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера
. При этом продюсера оправдали по самому тяжкому обвинению, сексуальному насилию при отягощающих обстоятельствах, которое грозило ему пожизненным сроком.
Суд признал Вайнштейна виновным в склонении к оральному сексу ассистентки продюсера реалити-шоу «Проект Подиум» Мириам Халей
в 2006 году, и в том, что в 2013 году он изнасиловал начинающую актрису Джессику Манн
в нью-йоркском отеле.
На пресс-конференции в Индии 73-летний президент США Дональд Трамп
поделился своими мыслями о приговоре 67-летнего продюсера Харви Вайнштейна, который был признан виновным в изнасиловании: «Я никогда не был фанатом Харви Вайнштейна. Он говорил, что будет стараться одержать надо мной победу на выборах... Он мне не нравился. Я не знаю много о его деле, потому что я нахожусь здесь, постоянно на встречах, у меня не было возможности следить за этим. Но он мне не нравился
».
Будучи членом Демократической партии США, Вайнштейн оказывал значительную финансовую помощь своей партии, в частности, поддерживал избирательные кампании Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Продюсер, по мнению Трампа, делал все, чтобы тот провалился на президентских выборах в 2016 году.
«Я знал его немного, но не очень хорошо. Я знал его, потому что он жил в Нью-Йорке. Кто любил его, так это демократы. Мишель Обама и Хиллари Клинтон любили его. И он давал огромные деньги демократам. Мой вопрос: попросят ли демократы эти деньги обратно?
», — добавил он.
Трамп подчеркнул, что с позиции женщин и сторонников движения #MeToo, выступающих против сексуального насилия, такое решение является «великой победой» и «мощным сигналом».