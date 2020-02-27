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Дональд Трамп прокомментировал обвинительный приговор Харви Вайнштейну

27 февраля
2020 год

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27 февраля 2020
В понедельник суд присяжных в Нью-Йорке признал продюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера. При этом продюсера оправдали по самому тяжкому обвинению, сексуальному насилию при отягощающих обстоятельствах, которое грозило ему пожизненным сроком.

Суд признал Вайнштейна виновным в склонении к оральному сексу ассистентки продюсера реалити-шоу «Проект Подиум» Мириам Халей в 2006 году, и в том, что в 2013 году он изнасиловал начинающую актрису Джессику Манн в нью-йоркском отеле.

На пресс-конференции в Индии 73-летний президент США Дональд Трамп поделился своими мыслями о приговоре 67-летнего продюсера Харви Вайнштейна, который был признан виновным в изнасиловании: «Я никогда не был фанатом Харви Вайнштейна. Он говорил, что будет стараться одержать надо мной победу на выборах... Он мне не нравился. Я не знаю много о его деле, потому что я нахожусь здесь, постоянно на встречах, у меня не было возможности следить за этим. Но он мне не нравился».

Дональд Трамп прокомментировал обвинительный приговор Харви Вайнштейну

Будучи членом Демократической партии США, Вайнштейн оказывал значительную финансовую помощь своей партии, в частности, поддерживал избирательные кампании Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Продюсер, по мнению Трампа, делал все, чтобы тот провалился на президентских выборах в 2016 году.

«Я знал его немного, но не очень хорошо. Я знал его, потому что он жил в Нью-Йорке. Кто любил его, так это демократы. Мишель Обама и Хиллари Клинтон любили его. И он давал огромные деньги демократам. Мой вопрос: попросят ли демократы эти деньги обратно?», — добавил он.

Трамп подчеркнул, что с позиции женщин и сторонников движения #MeToo, выступающих против сексуального насилия, такое решение является «великой победой» и «мощным сигналом».
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