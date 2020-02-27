Звезда сериала «Зачарованные» встречается с девушкой

46-летняя американская актриса Роуз Макгоуэн
рассказала о своем романе с девушкой. Звезда сериала «Зачарованные
» вступила в однополые отношения.
Макгоуэн призналась, что по-настоящему влюблена. «Сейчас я нахожусь в отношениях с одной замечательной девушкой по имени Сиенна. Она идентифицирует себя как лесбиянка. Я же себя так не определяю
», — поделилась актриса. Она призналась, что съехалась со своей возлюбленной.
Ранее Роуз встречалась с моделью-андрогином Рейн Дав. Она родилась девушкой, но с юности ощущала в себе мужское начало. Рейн начала бороться за разрушение гендерных стереотипов и просила обращаться к себе «они». Пара не всегда понимала друг друга, и это сказалось на их отношениях.
«Было трудно встречаться с тем, кто идентифицирует себя как гендерквир. В реальной жизни я часто называла Рейн своей девушкой, но она была против этого определения. Я говорила «девушка» потому, что просто не знала, как еще ее назвать
», — пожаловалась Макгоуэн.
Актриса также высказалась о вердикте по делу Харви Вайнштейна
. Голливудского продюсера признали виновным в изнасиловании и домогательствах к актрисам
. Роуз была одной из первых, кто в открытую заявил о домогательствах
с его стороны.
«Я горжусь смелыми женщинами, которые вывели этого монстра на чистую воду
», — написала актриса в своем аккаунте в Twitter. Она считает, что Вайнштейн испортил ее отношения с семьей и мужчинами. До этого актриса критиковала представительниц движения #MeToo
за трусость.