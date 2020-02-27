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Звезда сериала «Зачарованные» встречается с девушкой

27 февраля
2020 год

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27 февраля 2020
46-летняя американская актриса Роуз Макгоуэн рассказала о своем романе с девушкой. Звезда сериала «Зачарованные» вступила в однополые отношения.

Макгоуэн призналась, что по-настоящему влюблена. «Сейчас я нахожусь в отношениях с одной замечательной девушкой по имени Сиенна. Она идентифицирует себя как лесбиянка. Я же себя так не определяю», — поделилась актриса. Она призналась, что съехалась со своей возлюбленной.

Звезда сериала «Зачарованные» встречается с девушкой

Ранее Роуз встречалась с моделью-андрогином Рейн Дав. Она родилась девушкой, но с юности ощущала в себе мужское начало. Рейн начала бороться за разрушение гендерных стереотипов и просила обращаться к себе «они». Пара не всегда понимала друг друга, и это сказалось на их отношениях.

«Было трудно встречаться с тем, кто идентифицирует себя как гендерквир. В реальной жизни я часто называла Рейн своей девушкой, но она была против этого определения. Я говорила «девушка» потому, что просто не знала, как еще ее назвать», — пожаловалась Макгоуэн.

Актриса также высказалась о вердикте по делу Харви Вайнштейна. Голливудского продюсера признали виновным в изнасиловании и домогательствах к актрисам. Роуз была одной из первых, кто в открытую заявил о домогательствах с его стороны.

«Я горжусь смелыми женщинами, которые вывели этого монстра на чистую воду», — написала актриса в своем аккаунте в Twitter. Она считает, что Вайнштейн испортил ее отношения с семьей и мужчинами. До этого актриса критиковала представительниц движения #MeToo за трусость.
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Звезда сериала «Зачарованные» встречается с девушкой фотографии
Звезда сериала «Зачарованные» встречается с девушкой фотографии
Звезда сериала «Зачарованные» встречается с девушкой фотографии
Звезда сериала «Зачарованные» встречается с девушкой фотографии
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