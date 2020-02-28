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Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова

28 февраля
2020 год

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28 февраля 2020
26 февраля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера киноальманаха «Очень женские истории», режиссерами которого выступили Наташа Меркулова, Лика Ятковская, Анна Саруханова, Оксана Михеева и Антон Бильжо.

Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова

Картину зрителям наряду с режиссёрами представили исполнительницы главных ролей Виктория Толстоганова, Лукерья Ильяшенко, Анна Слю, Полина Виторган и Анфиса Черных.

Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова
фото: Наталья Меркулова и Алексей Чупов

Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова
фото: Виктория Толстоганова

Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова
фото: Анна Слю

Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова
фото: Полина Виторган

Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова
фото: Лукерья Ильяшенко

Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова
фото: Анфиса Черных

Среди первых зрителей фильма были замечены Ирина Безрукова, Анна Чурина, Таисия Вилкова, Андрей Мерзликин с супругой, Анна Котова-Дерябина, Мария Машкова, Карина Мишулина, Дарья Екамасова, Фёдор Дунаевский и другие.

Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова
фото: Андрей Мерзликин с женой

Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова
фото: Анна Чурина

Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова
фото: Карина Андоленко

Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова
фото: Мария Машкова и Анна Котова-Дерябина

Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова
фото: Карина Мишулина

Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова
фото: Петар Зекавица

Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова
фото: Роман Билык с женой

Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова
фото: Таисия Вилкова

Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова
фото: Фёдор Дунаевский

«Очень женские истории» в прокате с 5 марта 2020 года.

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Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова фотографии
Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова фотографии
Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова фотографии
Женский взгляд: Мария Машкова, Карина Андоленко и Дарья Екамасова фотографии
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