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Бен Аффлек описал идеальные отношения с женщиной

28 февраля
2020 год

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28 февраля 2020
В 2018 году из-за алкогольной зависимости Бен Аффлек развелся с Дженнифер Гарнер. Он неоднократно признавался, что развод стал «самым большим сожалением в его жизни».

Бен Аффлек описал идеальные отношения с женщиной

Алкоголизм стал причиной разрыва их отношений, а затянувшийся развод подтолкнул к большему злоупотреблению спиртным. Сейчас актер борется с зависимостью и откровенно говорит о пережитом опыте, но, похоже, он также готов рассказать и о своей личной жизни. Так, недавно Аффлека спросили о том, какими он видит свои идеальные отношения.

«Не знаю, хочется доверия. Заботы, взаимного уважения и всех этих обычных вещей. Мне кажется, именно эти вещи сильно влияют на уровень счастья и удовлетворенности в отношениях. Но либо они есть, либо нет, ты не можешь вызвать это насильно», — признался актер.

Сейчас актер сосредоточен на новом проекте. Он рассказал, что перенес свой опыт на персонажа фильма «Вне игры», где он сыграл тренера баскетбольной команды, пристрастившегося к алкоголю и таблеткам. Аффлек считает, что личный опыт позволил ему полностью понять эмоции героя.

«Многие из моих друзей имели дело с зависимостями и всякого рода расстройствами. При этом большинство из них — честные, ответственные люди, живущие хорошей жизнью. «Вне игры» мне нравится своим посылом о том, что ты можешь стать лучше, можешь преодолеть препятствия», — добавил Аффлек.

Актер признается, что борьба с алкогольной зависимостью — это борьба на всю жизнь. Сейчас для него главной поддержкой и мотивацией являются его дети. На днях Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отпраздновали день рождения их сына Сэмюэля, которому исполнилось 8 лет. Звезда фильмов о «Бэтмене» старается быть хорошим отцом для своих троих детей и постоянно присутствует на всех семейных праздниках.
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Бен Аффлек описал идеальные отношения с женщиной фотографии
Бен Аффлек описал идеальные отношения с женщиной фотографии
Бен Аффлек описал идеальные отношения с женщиной фотографии
Бен Аффлек описал идеальные отношения с женщиной фотографии
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