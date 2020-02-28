Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и еще 20 знаменитостей снялись в агитационном ролике

Брэд Питт, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон и другие звезды агитируют всех американцев зарегистрироваться на специальном общенациональном сайте и принять участие в голосовании 3 марта. В этот день состоится «супервторник» — так называют вторник в начале февраля или марта в год президентских выборов, когда в большинстве штатов проходят предварительные выборы или праймериз.
«Я голосую, потому что верю в перемены. Зарегистрируйся и будь услышан», — повторяют звезды мировой величины в ролике, опубликованном американским изданием W Magazine.
Во время предварительных выборов граждане выбирают кандидатов в президенты США от партий. Обладатели наибольшего количества голосов впоследствии будут бороться за пост руководителя страны, которое сейчас занимает представитель Республиканской партии Дональд Трамп. По традиции, в «супервторник» кандидаты могут набрать наибольшее количество голосов, поэтому высокая явка для политиков крайне важна. Ролик с участием такого количества звезд несомненно вызовет большой отклик у публики.
Первым в кадре появляется актер Брэд Питт, которого с нынешним президентом США связывают весьма непростые отношения. На последнем «Оскаре» актер пошутил про его импичмент, а сам Трамп назвал Питта «самодовольным мальчишкой».