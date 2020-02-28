Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и еще 20 знаменитостей снялись в агитационном ролике

28 февраля
2020 год

Лайфстайл >>
28 февраля 2020
Брэд Питт, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон и другие звезды агитируют всех американцев зарегистрироваться на специальном общенациональном сайте и принять участие в голосовании 3 марта. В этот день состоится «супервторник» — так называют вторник в начале февраля или марта в год президентских выборов, когда в большинстве штатов проходят предварительные выборы или праймериз.

«Я голосую, потому что верю в перемены. Зарегистрируйся и будь услышан», — повторяют звезды мировой величины в ролике, опубликованном американским изданием W Magazine.

Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и еще 20 знаменитостей снялись в агитационном ролике

Во время предварительных выборов граждане выбирают кандидатов в президенты США от партий. Обладатели наибольшего количества голосов впоследствии будут бороться за пост руководителя страны, которое сейчас занимает представитель Республиканской партии Дональд Трамп. По традиции, в «супервторник» кандидаты могут набрать наибольшее количество голосов, поэтому высокая явка для политиков крайне важна. Ролик с участием такого количества звезд несомненно вызовет большой отклик у публики.

Первым в кадре появляется актер Брэд Питт, которого с нынешним президентом США связывают весьма непростые отношения. На последнем «Оскаре» актер пошутил про его импичмент, а сам Трамп назвал Питта «самодовольным мальчишкой».

Всего в агитационной кампании приняло участие 22 человека, среди которых популярные актеры, музыканты и режиссеры, в том числе Шарлиз Терон, Крис Эванс, Адам Сэндлер, Эль и Дакота Фаннинг, Маргарет Куэлли, Шайа ЛаБаф, Лора Дерн, Антонио Бандерас, Аквафина, Уиллем Дефо и Синтия Эриво.

версия для печати
Ссылки по теме
Дональд Трамп прокомментировал обвинительный приговор Харви Вайнштейну
Дональд Трамп раскритиковал победу «Паразитов» на «Оскаре»
Скарлетт Йоханссон высмеяла Иванку Трамп
Дональд Трамп прокомментировал недоразумение, случившееся на премии «Оскар»
Поиск по меткам
политика
персоны
АквафинаАнтонио БандерасЛора ДернУиллем ДефоСкарлетт ЙоханссонМаргарет КуэллиШайа ЛаБафБрэд ПиттАдам СандлерШарлиз ТеронДональд ТрампДакота ФаннингЭль ФаннингКрис Эванс

фотографии >>
Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и еще 20 знаменитостей снялись в агитационном ролике фотографии
Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и еще 20 знаменитостей снялись в агитационном ролике фотографии
Брэд Питт, Скарлетт Йоханссон и еще 20 знаменитостей снялись в агитационном ролике фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Анатольевич Туманов
27 февраля ушел из жизни театральный режиссер Владимир Анатольевич Туманов.

День рождения >>

Анна Арланова
Татьяна Васильева
Борис Иванов
Алексей Смирнов
Людмила Титова
Владимир Тихонов
Гарик Харламов
Рамаз Чхиквадзе
Юрий Шлыков
Стэнли Бейкер
Чарльз Дёрнинг
Альф Кьеллин
Бубба Смит
Джон Туртурро
Мимси Фармер
Вилле Хаапасало
все родившиеся 28 февраля >>

Афиша кино >>

Зима
драма
Россия, 2020
Моя собака – идиот
комедия, трагикомедия, фильм о животных, экранизация
Франция, 2019
Опасная роль Джин Сиберг
биография, драма, триллер
Великобритания, США, 2019
Яга: Кошмар тёмного леса
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Россия, 2019
Жадность
сатирическая трагикомедия
Великобритания, 2019
На Луне
Россия, 2019
Проклятый дом 2
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистые мошенники
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2019
Иди к папочке
драма, комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, Новая Зеландия, США, 2019
Критик
биография
Россия, 2019
Парад
драма, комедия, трагикомедия
Грузия, Россия, 2018
Переводчики
триллер
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен