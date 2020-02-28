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Константин Богомолов раскритиковал звезд, занимающихся благотворительностью

28 февраля
2020 год

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28 февраля 2020
Почти полгода назад в сентябре 2019 года состоялась свадьба режиссера Константина Богомолова и журналистки Ксении Собчак. Торжество прошло с большим размахом, но некоторые детали в организации свадьбы знаменитой пары до сих пор вызывают вопросы. В интервью Алене Долецкой режиссер рассказал о своей свадьбе и своем отношении к благотворительности.

Художественный руководитель театра на Малой Бронной признался, что день бракосочетания с Собчак стал одним из самых счастливых в его жизни, хотя, как оказалось, не всё торжество было продуманно до конца.
«Были какие-то точки. Мы придумали это, мы придумали то. Но дальше мы проживали этот день в каком-то невероятном диком ощущении счастья», — поделился режиссер.

Константин Богомолов раскритиковал звезд, занимающихся благотворительностью

Самой неоднозначной частью в организации свадьбы многие считают приглашения на свадьбу, в которых Богомолов и Собчак попросили гостей не заниматься благотворительностью: «Если вместо подарка молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого!». Режиссер отметил, что слова про стариков и животных в приглашении были шуткой, но благотворительность звезд его действительно раздражает.

«Потому что раздражает. Это троллинг раздражающего момента всеобщей хорошести. Ну мне это как-то эстетически...Не дарите мне подарки и т.д. и т.п. Я к этому так отношусь. У меня вообще очень сложное и странное ощущение от такого благотворительного бизнеса. Нет, не в плохом смысле. От этой истории благотворительности. Многочисленных фондов, актеров, которые патронируют эти фонды. У меня довольно сложные от этого ощущения», — признался Богомолов.

Бывший главный редактор издания Vogue Russia Алена Долецкая, которая тоже была приглашена на свадьбу, призналась, что не оценила шутку молодоженов. По ее мнению, это выглядело как «дешевый стеб». Однако Константин заметил, что он как раз-таки очень любит дешевизну.

Также режиссер рассказал о своей несдержанности. Он признался, что из-за ярости он когда-то ушел из МХАТа, бросив заявление на стол. Тем не менее, Богомолов отметил, что никогда не жалел о таких вещах, потому что, по его мнению, это было честным проявлением и ничего нездорового в этом нет.
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Константин Богомолов раскритиковал звезд, занимающихся благотворительностью фотографии
Константин Богомолов раскритиковал звезд, занимающихся благотворительностью фотографии
Константин Богомолов раскритиковал звезд, занимающихся благотворительностью фотографии
Константин Богомолов раскритиковал звезд, занимающихся благотворительностью фотографии
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