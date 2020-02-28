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Джордж Клуни прокомментировал скандал вокруг эксплуатации детского труда

28 февраля
2020 год

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28 февраля 2020
Американский актер и амбассадор кофейного бренда Nespresso Джордж Клуни отреагировал на расследование британского канала Channel 4, который сообщил, что как минимум на шести кофейных плантациях в Гватемале, откуда поставляются зерна для компании Nespresso, работают дети.

Актер прокомментировал факт эксплуатации детского труда и признался, что разочарован действиями компании.

«Я был удивлен и расстроен, увидев эту историю. Очевидно, что совету и компании предстоит еще много работы. Надеюсь, расследование продолжат, и журналисты проинформируют нас, если условия не улучшатся», — сообщил актер.

Джордж Клуни прокомментировал скандал вокруг эксплуатации детского труда

По его мнению, необходимо, чтобы репортеры-расследователи показывали совету директоров, на что надо обратить внимание.

«Я вырос, работая на табачной ферме с тех пор, как мне исполнилось 12 лет, и прекрасно знаю о сложных вопросах, касающихся сельского хозяйства и детского труда. Именно поэтому еще семь лет назад я присоединился к консультативному совету по устойчивому развитию Nespresso. Цель совета — улучшить жизнь фермеров, сделать фермы более прибыльными и более безопасными», — добавил Клуни.

В свою очередь представители компании Nespresso пообещали провести внутреннюю проверку и приостановили закупки кофе у этих ферм до окончания расследования. Компания настаивает на том, что придерживается высоких экологических стандартов, но никогда бы не прибегла к эксплуатации детского труда.

«Nespresso имеет нулевую терпимость к детскому труду. Это неприемлемо. Там, где есть претензии, что наши высокие стандарты не соблюдаются, мы всегда реагируем», — подчеркнул генеральный директор кофейной компании Гийом ле Кунф.

Джордж Клуни стал лицом компании Nespresso в 2006 году, а в 2009 году, в рамках продвижения в Европе, к нему присоединился американский актер Джон Малкович. К слову, до этого звездам Голливуда уже доводилось вместе работать на съемочной площадке фильма братьев Коэн «После прочтения сжечь».
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Джордж Клуни прокомментировал скандал вокруг эксплуатации детского труда фотографии
Джордж Клуни прокомментировал скандал вокруг эксплуатации детского труда фотографии
Джордж Клуни прокомментировал скандал вокруг эксплуатации детского труда фотографии
Джордж Клуни прокомментировал скандал вокруг эксплуатации детского труда фотографии
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