Джордж Клуни прокомментировал скандал вокруг эксплуатации детского труда

Американский актер и амбассадор кофейного бренда Nespresso Джордж Клуни
отреагировал на расследование британского канала Channel 4, который сообщил, что как минимум на шести кофейных плантациях в Гватемале, откуда поставляются зерна для компании Nespresso, работают дети.
Актер прокомментировал факт эксплуатации детского труда и признался, что разочарован действиями компании.
«Я был удивлен и расстроен, увидев эту историю. Очевидно, что совету и компании предстоит еще много работы. Надеюсь, расследование продолжат, и журналисты проинформируют нас, если условия не улучшатся
», — сообщил актер.
По его мнению, необходимо, чтобы репортеры-расследователи показывали совету директоров, на что надо обратить внимание.
«Я вырос, работая на табачной ферме с тех пор, как мне исполнилось 12 лет, и прекрасно знаю о сложных вопросах, касающихся сельского хозяйства и детского труда. Именно поэтому еще семь лет назад я присоединился к консультативному совету по устойчивому развитию Nespresso. Цель совета — улучшить жизнь фермеров, сделать фермы более прибыльными и более безопасными
», — добавил Клуни.
В свою очередь представители компании Nespresso пообещали провести внутреннюю проверку и приостановили закупки кофе у этих ферм до окончания расследования. Компания настаивает на том, что придерживается высоких экологических стандартов, но никогда бы не прибегла к эксплуатации детского труда.
«Nespresso имеет нулевую терпимость к детскому труду. Это неприемлемо. Там, где есть претензии, что наши высокие стандарты не соблюдаются, мы всегда реагируем
», — подчеркнул генеральный директор кофейной компании Гийом ле Кунф.
Джордж Клуни стал лицом компании Nespresso в 2006 году, а в 2009 году, в рамках продвижения в Европе, к нему присоединился американский актер Джон Малкович
. К слову, до этого звездам Голливуда уже доводилось вместе работать на съемочной площадке фильма братьев Коэн «После прочтения сжечь
».