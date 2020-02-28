«Я импульсивный и агрессивный»: Максим Матвеев о пользе психотерапии

10 февраля на Первом канале состоялась премьера сериала «Триггер»
, в котором Максим Матвеев
играет психолога Артёма Стрелецкого, построившего свой терапевтический метод на провокации и шоке
. По случаю выхода сериала Максим Матвеев поговорил с изданием «OK!»
о психотерапии, воспитании детей и фильме «Джокер»
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О фильме «Джокер» и Хоакине Фениксе
«Я любитель фантазийного жанра и комиксов. И у меня, как у всех, есть какие-то свои стереотипы. В том числе относительно Джокера. Но Тодд Филлипс своим фильмом их сбил. «Джокер» — мощное режиссерское высказывание. А если брать актерскую работу Феникса, она превзошла мои ожидания. Ведь от такого экстравагантного персонажа ты ждешь ярких, нестандартных реакций. Но я для себя отметил, что, несмотря на всю экспрессию, которая там есть, Феникс очень сосредоточенно идет по дорожке развития героя. Не делает ничего лишнего, хотя там так можно было давануть тюбик. И, в принципе, это было бы оправданно. Это так загадочно, таинственно и даже страшно»
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О сериале «Триггер»
«Самое интересное в сериале - истории пациентов, которым по сценарию помогает мой персонаж. Они просто невероятные. Они реальные. Все из практики нашего консультанта — психолога-провокатора Сергея Насибяна.
На подготовительном периоде я расспрашивал Сергея, как ведется сеанс. На чем основана провокация? За что психолог цепляется, делая ее точной, чтобы она не просто оскорбляла и выбивала из колеи, а решала проблему? Он мне долго рассказывал. И я предложил: «Окей, давай всё отбросим, и я тебе просто расскажу о себе. Хочу почувствовать себя на месте пациента в твоей епархии». Я начал, и он в какой-то момент так точно выбил меня из колеи, обратив внимание на какие-то мои детские поступки: «Вот сейчас ты действуешь потому, что тогда было вот это». И в этот момент (не хочу уточнять, что конкретно, слишком интимная штука) я сказал: «Всё. Стоп. Мне очень интересно, но я не могу продолжать». У меня уже сильно подкатывала эмоция к горлу, а рядом сидели продюсеры, режиссеры...
Когда Сергей начал мне рассказывать, какие к нему приходят пациенты и какие у них проблемы, я сказал: «Сергей, у меня в башке не укладывается, как люди могут быть способны на такие вещи»
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О психологии
«Я люблю эту штуку. Во-первых, я убежден, что психологию нужно изучать людям моей профессии. Она дает много ключиков к... постижению человеческих мотиваций. А во-вторых, мне самому это нравится. Так что я полностью совпал с темой «Триггера», которая, при всей своей агрессивности, очень человеколюбивая»
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О психотерапии
«Можно, конечно, до поры до времени копаться в себе самостоятельно, но нужен взгляд человека со стороны, который направит и, главное, подскажет, откуда взялась проблема. Ты доходишь до определенного этапа, что-то про себя понимаешь, и потом необходимо время на то, чтобы осознать и поменять. Это действительно любопытная и помогающая сфера, в которую, как мне кажется, не нужно стыдиться ходить»
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О преимуществах Санкт-Петербурга перед Москвой
«Там удобнее для детей. Москва прекрасная, но пробок много. Ты пока доедешь из школы до кружка, а потом обратно — потратишь полдня. А там всё в шаговой доступности. В Аничковом дворце, который совсем рядом с нашим домом, есть бесплатные кружки на любой вкус, от спортивных до творческих. «Кружок создания картины скотчем»? Есть! Андрюха любит шахматы и робототехнику»
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О воспитании детей
«Каким бы ты ни был подкованным и уверенным в себе, всё равно первый ребенок получает одно внимание, а второй — его же, но... немного другого качества. Конечно, во втором случае ты более расслабленный и чего-то не делаешь, дабы избежать той же гиперопеки. Главное, что нужно понять, ребенок — личность с момента рождения. Ни в коем случае нельзя детям что-либо навязывать. У них настолько развита интуиция, что им надо доверять. Во всем. Но я отношусь нормально к тому, что с Андрюхой, со старшим, я был таким, а с Гришаней — другим. Через это проходят все, и это меня успокаивает»
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