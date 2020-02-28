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Голубая бездна: Виктория Исакова, Юлия Снигирь и Стася Милославская

28 февраля
2020 год

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28 февраля 2020
27 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма режиссера Елены Хазановой «Один вдох» с Викторией Исаковой в роли чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой. Среди первых зрителей картины были замечены Юлия Снигирь, Ирина Хакамада, Анна Меликян, Александра Урсуляк, Стася Милославская и многие другие.

Голубая бездна: Виктория Исакова, Юлия Снигирь и Стася Милославская
фото: Юлия Мельникова

Голубая бездна: Виктория Исакова, Юлия Снигирь и Стася Милославская
фото: Максим Суханов и Максим Лагашкин

Голубая бездна: Виктория Исакова, Юлия Снигирь и Стася Милославская
фото: Виктория Исакова

Голубая бездна: Виктория Исакова, Юлия Снигирь и Стася Милославская
фото: Александра Урсуляк с дочерью

Голубая бездна: Виктория Исакова, Юлия Снигирь и Стася Милославская
фото: Алексей Гуськов

Голубая бездна: Виктория Исакова, Юлия Снигирь и Стася Милославская
фото: Ирина Хакамада

Голубая бездна: Виктория Исакова, Юлия Снигирь и Стася Милославская
фото: Стася Милославская

Голубая бездна: Виктория Исакова, Юлия Снигирь и Стася Милославская
фото: Юлия Снигирь

«Один вдох» в прокате с 5 марта 2020 года.

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Голубая бездна: Виктория Исакова, Юлия Снигирь и Стася Милославская фотографии
Голубая бездна: Виктория Исакова, Юлия Снигирь и Стася Милославская фотографии
Голубая бездна: Виктория Исакова, Юлия Снигирь и Стася Милославская фотографии
Голубая бездна: Виктория Исакова, Юлия Снигирь и Стася Милославская фотографии
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