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«Если надо защищать верующих, то надо защищать и женщин»: Владимир Познер поддержал закон о домашнем насилии

29 февраля
2020 год

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29 февраля 2020
Споры вокруг законопроекта о домашнем насилии, промежуточный вариант которого был опубликован на сайте Совета Федерации 29 ноября 2019 года, не утихают. Количество защитников закона едва превышает количество его противников (по данным голосования на сайте Российской Общественной Инициативы). Поддержавший законопроект телеведущий Владимир Познер уверен, что закон в конечном итоге примут - но вот в каком виде он будет принят, пока что невозможно предугадать. На своём официальном сайте Владимир объяснил, почему он поддерживает этот законопроект, а также попытался объяснить, почему у законопроекта так много противников (в числе которых немало женщин).

«Если надо защищать верующих, то надо защищать и женщин»: Владимир Познер поддержал закон о домашнем насилии

«Почему много противников? Потому что до сих пор считают, даже женщины, что все-таки мужчина – важнее, чем они. Многие женщины так считают. Потому что та история, через которую прошла Россия, когда есть такие пословицы, как «Курица не птица, баба не человек» или «Если бьет, значит любит», – это говорит об определенном состоянии мозгов.
И, наконец, Русская православная церковь, которая вообще-то христианская церковь, одна из христианских (потому что есть католическая, протестантская и так далее), которая исходит из библейского представления о том, что вообще-то женщина вторична, и что «жена да боится своего мужа», это же тоже есть.
То есть, это ещё сидит в людях. И когда говоришь, – к сожалению, точных цифр нет, – что порядка четырнадцати тысяч женщин погибает ежегодно в нашей стране от побоев, то как после этого можно возражать против такого закона, я плохо представляю.
Поэтому я так выступаю и буду выступать и полагаю, что каждый из нас должен выступать. Уж если надо защищать верующих, то, может быть, надо защищать и женщин – будущих мам…
Я понимаю, откуда это, но принять это никак не могу».
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«Если надо защищать верующих, то надо защищать и женщин»: Владимир Познер поддержал закон о домашнем насилии фотографии
«Если надо защищать верующих, то надо защищать и женщин»: Владимир Познер поддержал закон о домашнем насилии фотографии
«Если надо защищать верующих, то надо защищать и женщин»: Владимир Познер поддержал закон о домашнем насилии фотографии
«Если надо защищать верующих, то надо защищать и женщин»: Владимир Познер поддержал закон о домашнем насилии фотографии
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