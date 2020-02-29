Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сезар-2020: Ева Грин, Шарлотта Генсбур и Венсан Кассель

29 февраля
2020 год

Лайфстайл >>
29 февраля 2020
28 февраля в парижском концертном зале «Плейель» состоялась 45-я церемония вручения французской кинопремии «Сезар», лауреатами которой стали Ладж Ли («Отверженные»), Николя Бедос («Прекрасная эпоха») и Роман Полански («Офицер и шпион»). Последний получил три награды, включая престижную премию за лучшую режиссуру - и это несмотря на все связанные с именем Полански скандалы, циркулирующие вокруг премии последние пару-тройку лет. Сам Полански на премии не присутствовал, так как не хотел стать жертвой публичного линчевания. Победа Полански в номинации «Лучший режиссёр» возмутила актрису Адель Энель, которая с шумом покинула церемонию после объявления имени победителя. Примеру Адель последовали ещё несколько «настроенных феминистически» актрис.

Сезар-2020: Ева Грин, Шарлотта Генсбур и Венсан Кассель
фото: Адель Энель

Но не будем о грустном и перенесемся на красную дорожку премии, на которой в этот вечер блистали Ева Грин, Венсан Кассель с Тиной Кунаки, Фанни Ардан и другие.

Сезар-2020: Ева Грин, Шарлотта Генсбур и Венсан Кассель
фото: Шарлотта Генсбур

Сезар-2020: Ева Грин, Шарлотта Генсбур и Венсан Кассель
фото: Тина Кунаки и Венсан Кассель

Сезар-2020: Ева Грин, Шарлотта Генсбур и Венсан Кассель
фото: Фанни Ардан

Сезар-2020: Ева Грин, Шарлотта Генсбур и Венсан Кассель
фото: Ева Грин

Сезар-2020: Ева Грин, Шарлотта Генсбур и Венсан Кассель
фото: Дория Тийе

Сезар-2020: Ева Грин, Шарлотта Генсбур и Венсан Кассель
фото: Анаис Демустье
версия для печати
Ссылки по теме
«Отверженные» Ладжа Ли получили четыре «Сезара»

Роман Полански стал лучшим режиссёром по версии французской киноакадемии

Руководство премии «Сезар» ушло в отставку за две недели до церемонии
Поиск по меткам
Сезар
персоны
Фанни АрданНиколя БедоШарлотта ГенсбурЕва ГринАнаис ДемустьеВенсан КассельЛадж ЛиКьяра МастроянниНоэми МерланРоман ПоланскиСелин СкьяммаАдель Энель
фильмы
ОтверженныеОфицер и шпионПрекрасная эпоха

фотографии >>
Сезар-2020: Ева Грин, Шарлотта Генсбур и Венсан Кассель фотографии
Сезар-2020: Ева Грин, Шарлотта Генсбур и Венсан Кассель фотографии
Сезар-2020: Ева Грин, Шарлотта Генсбур и Венсан Кассель фотографии
Сезар-2020: Ева Грин, Шарлотта Генсбур и Венсан Кассель фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Анатольевич Туманов
27 февраля ушел из жизни театральный режиссер Владимир Анатольевич Туманов.

День рождения >>

Николай Верещенко
Алексей Дадонов
Максим Записочный
Владимир Комаров
Ирина Купченко
Марина Маняхина
Алина Покровская
Александр Сергеев (II)
Александр Хочинский
Ольга Болондзь
Жерар Дармон
Маргит Карстенсен
Мишель Морган
Антонио Сабато-мл.
Деннис Фарина
Артур Франц
все родившиеся 29 февраля >>

Афиша кино >>

Яга: Кошмар тёмного леса
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Россия, 2019
Зима
драма
Россия, 2020
Моя собака – идиот
комедия, трагикомедия, фильм о животных, экранизация
Франция, 2019
Опасная роль Джин Сиберг
биография, драма, триллер
Великобритания, США, 2019
Пушистые мошенники
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2019
Жадность
сатирическая трагикомедия
Великобритания, 2019
На Луне
Россия, 2019
Проклятый дом 2
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Иди к папочке
драма, комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, Новая Зеландия, США, 2019
Критик
биография
Россия, 2019
Парад
драма, комедия, трагикомедия
Грузия, Россия, 2018
Переводчики
триллер
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен