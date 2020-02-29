Сезар-2020: Ева Грин, Шарлотта Генсбур и Венсан Кассель

28 февраля в парижском концертном зале «Плейель» состоялась 45-я церемония вручения французской кинопремии «Сезар», лауреатами которой стали Ладж Ли
(«Отверженные»
), Николя Бедос
(«Прекрасная эпоха»
) и Роман Полански
(«Офицер и шпион»
). Последний получил три награды, включая престижную премию за лучшую режиссуру
- и это несмотря на все связанные с именем Полански скандалы, циркулирующие вокруг премии последние пару-тройку лет
. Сам Полански на премии не присутствовал, так как не хотел стать жертвой публичного линчевания. Победа Полански в номинации «Лучший режиссёр» возмутила актрису Адель Энель
, которая с шумом покинула церемонию после объявления имени победителя. Примеру Адель последовали ещё несколько «настроенных феминистически» актрис.
фото: Адель Энель
Но не будем о грустном и перенесемся на красную дорожку премии, на которой в этот вечер блистали Ева Грин
, Венсан Кассель
с Тиной Кунаки, Фанни Ардан
и другие.
фото: Шарлотта Генсбур
фото: Тина Кунаки и Венсан Кассель
фото: Фанни Ардан
фото: Ева Грин
фото: Дория Тийе фото: Анаис Демустье