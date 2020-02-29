Дочь Миллы Йовович идёт по стопам матери

44-летняя Милла Йовович похвасталась в своём Инстаграме успехами старшей дочери
, 12-летней Эвер Габо Андерсон, которая уверенно повторяет судьбу своей мамы. Впервые Эвер снялась для глянцевого журнала вместе с мамой ещё будучи совсем маленькой. Но полноценный автономный дебют в качестве модели состоялся у Эвер в прошлом году - в модной съёмке для журнала «Jalouse».
С тех пор Эвер приняла участие в нескольких фотосессиях, последней из которых стала съёмка для легендарного журнала «i-D». О чём Милла и сообщила своим подписчикам, упомянув также о фильме с участием Эвер, который выходит в мае 2020 года. Кстати, кинодебют Эвер состоялся ещё в 2016 году в фильме «Обитель зла: Последняя глава»
.
«Ужасно горжусь своей малышкой. Она появилась на страницах специального выпуска журнала i-D. У Эвер в мае выходит потрясающий фильм, о котором она всё ещё не может говорить, зато я могу сказать, что на очень хороша в нём, и мы с нетерпением ждём, когда все смогут его увидеть»
.