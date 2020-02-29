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Дочь Миллы Йовович идёт по стопам матери

29 февраля
2020 год

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29 февраля 2020
44-летняя Милла Йовович похвасталась в своём Инстаграме успехами старшей дочери, 12-летней Эвер Габо Андерсон, которая уверенно повторяет судьбу своей мамы. Впервые Эвер снялась для глянцевого журнала вместе с мамой ещё будучи совсем маленькой. Но полноценный автономный дебют в качестве модели состоялся у Эвер в прошлом году - в модной съёмке для журнала «Jalouse».

Дочь Миллы Йовович идёт по стопам матери

С тех пор Эвер приняла участие в нескольких фотосессиях, последней из которых стала съёмка для легендарного журнала «i-D». О чём Милла и сообщила своим подписчикам, упомянув также о фильме с участием Эвер, который выходит в мае 2020 года. Кстати, кинодебют Эвер состоялся ещё в 2016 году в фильме «Обитель зла: Последняя глава».

Дочь Миллы Йовович идёт по стопам матери

Дочь Миллы Йовович идёт по стопам матери

«Ужасно горжусь своей малышкой. Она появилась на страницах специального выпуска журнала i-D. У Эвер в мае выходит потрясающий фильм, о котором она всё ещё не может говорить, зато я могу сказать, что на очень хороша в нём, и мы с нетерпением ждём, когда все смогут его увидеть».

Дочь Миллы Йовович идёт по стопам матери
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Обитель зла. Последняя глава

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Дочь Миллы Йовович идёт по стопам матери фотографии
Дочь Миллы Йовович идёт по стопам матери фотографии
Дочь Миллы Йовович идёт по стопам матери фотографии
Дочь Миллы Йовович идёт по стопам матери фотографии
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