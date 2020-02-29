Дочь Миллы Йовович идёт по стопам матери

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За Русь: Вячеслав Манучаров, Валерия Шкирандо и Алексей Базанов

29 февраля

«Если надо защищать верующих, то надо защищать и женщин»: Владимир Познер поддержал закон о домашнем насилии

Телеведущий объяснил, почему у этого закона так много противников