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BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли

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4 февраля 2020
2 февраля в Лондоне состоялась 73-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) - мероприятия, которое наряду со звёздами кино удостаивают своим присутствием члены королевской семьи Великобритании.
Организаторы премии в этом году решили обратить внимание на проблему глобального потепления, разослав гостям церемонии специальный «Гид по устойчивой моде», подготовленный Лондонским колледжем моды. Гид порекомендовал гостям остановить свой выбор на одежде из коллекций прошлых годов. Эту инициативу поддержала Кейт Миддлтон, появившись в платье восьмилетней давности.

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Кейт Миддлтон

Одним из ярких моментов церемонии стало «выступление» Брэда Питта, который не смог присутствовать на мероприятии лично и попросил зачитать его речь коллегу по фильму «Однажды в Голливуде» Марго Робби.

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Марго Робби зачитывает благодарственную речь Брэда Питта

Получивший награду за роль второго плана Питт сыронизировал на тему своего одиночества, которое так бурно обсуждают в СМИ, и выхода Великобритании из Евросоюза: «Эй, Британия, слышал, ты только что стала одиночкой. Добро пожаловать в клуб. Желаю тебе всяческих успехов с урегулированием развода». После дежурного перечня благодарностей, Питт заявил, что даст своей награде имя Гарри, потому что ждёт не дождётся, когда сможет забрать её с собой в Штаты - толстый намёк на решение принца Гарри и Меган Маркл сложить с себя обязанности и привилегии королевской семьи и переехать в Северную Америку.

А вот получивший награду в номинации «Лучший актёр» Хоакин Феникс, как всегда, был предельно серьёзен и выступил с программной речью о системном расизме, за что предсказуемо сорвал бурные овации.

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Хоакин Феникс поднимает проблему системного расизма

«Для меня огромная честь и привилегия быть сегодня здесь. BAFTA всегда поддерживала мою карьеру, и я глубоко ценю это. Но я также должен сказать, что испытываю противоречивые чувства, потому что множество моих коллег-актёров, заслуживающих такой же чести, лишены этой привилегии. Думаю, что мы достаточно определенно даём понять людям других рас, что им здесь не место. Это послание, которое мы адресуем людям, сделавшим огромный вклад в индустрию, плоды которой мы же и пожинаем. Я не думаю, что кому-то нужна милостыня или программа льгот, хотя это то, что мы ежегодно обеспечиваем сами себе. Думаю, что люди просто хотят признания и уважения за их работу. Это вовсе не праведное осуждение - со стыдом признаю, что являюсь частью этой проблемы. Я не сделал всего, что в моих силах, чтобы сделать площадки, на которых я работаю, инклюзивными. Но я думаю, что решение проблемы не в том, чтобы сделать съёмочные группы более мультикультурными. Я думаю, что нам нужно проделать огромную работу на пути к истинному осознанию системного расизма. Я думаю, это обязанность людей, которые создали, увековечили и нажились на системе угнетения, стать первыми, кто её деконструирует. Это наша обязанность».

Кстати, Хоакин является активистом в самом широком смысле этого слова. Еще задолго до того, как BAFTA решила мягко внушить гостям церемонии идею устойчивой моды, Хоакин заявил, что намерен приходить на все церемонии в одном и том же смокинге.
Ну а мы обратим наши взоры на красную ковровую дорожку, на которой в этот вечер блистали Скарлетт Йоханссон, Рене Зеллвегер, Эмилия Кларк, Сирша Ронан, Джиллиан Андерсон и многие другие.

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Шарлиз Терон

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Руни Мара

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Скарлетт Йоханссон

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Рене Зеллвегер

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Марго Робби

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Лили-Роуз Депп

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Джиллиан Андерсон

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Флоренс Пью

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Эмилия Кларк

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Дейзи Ридли

На церемонии, как обычно, присутствовал бессменный летописец кинопремий, фотограф-вездеход Грэгг Уилльямс, который поделился атмосферным репортажем из закулисья в своём Инстаграме.

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Руни Мара и Хоакин Феникс

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Дейзи Ридли и Джон Бойега

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Рене Зеллвегер и Роберт Де Ниро

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Аль Пачино

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Скарлетт Йоханссон, Марго Робби и Лора Дерн

BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли
фото: Тайка Вайтити
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BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли фотографии
BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли фотографии
BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли фотографии
BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли фотографии
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