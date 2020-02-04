BAFTA-2020: Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дейзи Ридли

2 февраля в Лондоне состоялась 73-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) - мероприятия, которое наряду со звёздами кино удостаивают своим присутствием члены королевской семьи Великобритании.
Организаторы премии в этом году решили обратить внимание на проблему глобального потепления, разослав гостям церемонии специальный «Гид по устойчивой моде», подготовленный Лондонским колледжем моды. Гид порекомендовал гостям остановить свой выбор на одежде из коллекций прошлых годов. Эту инициативу поддержала Кейт Миддлтон, появившись в платье восьмилетней давности.
фото: Марго Робби зачитывает благодарственную речь Брэда Питта
Получивший награду за роль второго плана Питт сыронизировал на тему своего одиночества, которое так бурно обсуждают в СМИ, и выхода Великобритании из Евросоюза: «Эй, Британия, слышал, ты только что стала одиночкой. Добро пожаловать в клуб. Желаю тебе всяческих успехов с урегулированием развода». После дежурного перечня благодарностей, Питт заявил, что даст своей награде имя Гарри, потому что ждёт не дождётся, когда сможет забрать её с собой в Штаты - толстый намёк на решение принца Гарри и Меган Маркл сложить с себя обязанности и привилегии королевской семьи и переехать в Северную Америку.
А вот получивший награду в номинации «Лучший актёр» Хоакин Феникс, как всегда, был предельно серьёзен и выступил с программной речью о системном расизме, за что предсказуемо сорвал бурные овации.
«Для меня огромная честь и привилегия быть сегодня здесь. BAFTA всегда поддерживала мою карьеру, и я глубоко ценю это. Но я также должен сказать, что испытываю противоречивые чувства, потому что множество моих коллег-актёров, заслуживающих такой же чести, лишены этой привилегии. Думаю, что мы достаточно определенно даём понять людям других рас, что им здесь не место. Это послание, которое мы адресуем людям, сделавшим огромный вклад в индустрию, плоды которой мы же и пожинаем. Я не думаю, что кому-то нужна милостыня или программа льгот, хотя это то, что мы ежегодно обеспечиваем сами себе. Думаю, что люди просто хотят признания и уважения за их работу. Это вовсе не праведное осуждение - со стыдом признаю, что являюсь частью этой проблемы. Я не сделал всего, что в моих силах, чтобы сделать площадки, на которых я работаю, инклюзивными. Но я думаю, что решение проблемы не в том, чтобы сделать съёмочные группы более мультикультурными. Я думаю, что нам нужно проделать огромную работу на пути к истинному осознанию системного расизма. Я думаю, это обязанность людей, которые создали, увековечили и нажились на системе угнетения, стать первыми, кто её деконструирует. Это наша обязанность».