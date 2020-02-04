Милла Йовович родила третью дочь и дала ей мужское имя

В отличие от некоторых коллег Милла не стала делать тайну из своей третьей беременности и держать в строжайшем секрете пол, имя и дату рождения ребёнка. Напротив, актриса охотно делилась новостями со своими подписчиками в Инстаграме, публикуя смешные фотографии и правдивые посты о тяготах беременности. За две недели до родов Милла иронично написала о том, что такое последний месяц беременности.
фото: Милла на последнем месяце беременности
«Дамы, ну-ка поделитесь своими самыми неприятными воспоминаниями о последнем месяце беременности. В смысле, я серьезно - мне нужно поговорить с какой-нибудь мамочкой хотя бы секунду. У меня лодыжки как у слона, спину ломит, бедра болят, я бегаю в туалет каждые 15 минут. А сон? Забудьте. Что очень расстраивает, потому что если ребёнок будет кричать так же громко и непрерывно, как когда-то наша старшая дочь, мы не сомкнём глаз в следующие пару лет».
Так что, как только Милла оправилась после родов и дотянулась до мобильного телефона, она сразу же дала в Инстаграме полный отчёт, сопроводив его целой фотогалереей:
«Привет всем! Поскольку вчера без моего ведома Эвер рассказала о появлении на свет нашей малышки, этот пост уже нельзя назвать “новостями”, но всё равно: вчера 02/02/2020 в 8:56 утра родилась Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон! Ошин - мужское валлийское имя, пишется как Osian. Я знаю, что её полное имя слишком длинное, но семья никак не могла прийти к согласию насчет её второго имени. Зато у неё в будущем будет из чего выбирать. Она такая красивая! Её волосы гораздо светлее, чем были у сестёр, когда они родились. И она такая сильная. Ее ручонки мешаются и с трудом поддаются контролю, и она уже пытается поднять голову, чтобы посмотреть, что происходит вокруг! Она наш чудо-ребенок, и мы так благодарны за то, что она у нас есть, что уже полностью потеряли голову и помешались на ней!»