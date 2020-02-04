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Брайан Крэнстон, Джейсон Момоа и Крис Эванс снялись в рекламе для Суперкубка-2020

4 февраля
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4 февраля 2020
2 февраля на стадионе Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс, штат Флорида, состоялся ежегодный финальный матч Национальной футбольной лиги, по результатам которой определился новый обладатель Суперкубка. В перерывах матча зрителей, как водится, кормили многочисленными рекламными роликами, которые компании ежегодно снимают специально к этому событию, привлекая к съёмкам звёзд шоу-бизнеса. В этом году в приуроченных к Суперкубку рекламных роликах снялись Мейси Уилльямс, Вайнона Райдер, Джейсон Момоа, Брайан Крэнстон и многие другие.

Брайан Крэнстон, Джейсон Момоа и Крис Эванс снялись в рекламе для Суперкубка-2020

Звезда сериала «Игра престолов» Мейси Уилльямс в рекламе автомобиля Audi выбирается из дорожной пробки с помощью песни из «Холодного сердца».



В рекламе Hyundai Джон Красинки выпендривается перед Крисом Эвансом и Рейчел Дрэч, демонстрируя им опцию Smart Park (Умная парковка), которым оснащена его новенькая Hyundai Sonata.



Брайан Крэнстон пародирует героя Джека Николсона из фильма «Сияние» в рекламе напитка Mountain Dew Zero Sugar.



Джейсон Момоа со своей женой Лизой Боне снялись в очень странной рекламе конторы, предоставляющей ипотечные кредиты. В ролике Джейсон, приезжающий с работы домой, рассказывет зрителям о том, что такое для него дом. Если коротко - это место, где он может быть самим собой. Поэтому можно уже снять все эти накладные бицепсы и накачанную грудь, содрать с головы пышный парик и заняться игрой на любимом инструменте.



А вот в действительно смешной рекламе виртуального ассистента Amazon Alexa снялись Эллен ДеДженерес и её супруга Порша де Росси. Выезжая из дома Эллен просит Алексу выключить отопление в доме, и вдруг задумывается о том, как же раньше люди жили без Алексы. Последующие исторические зарисовки отношений господ со слугами наглядно показывают, что жили люди кое-как и получали в ответ на свои просьбы и приказы сомнительного качества услуги.

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Игра престоловСияниеХолодное сердце

фотографии >>
Брайан Крэнстон, Джейсон Момоа и Крис Эванс снялись в рекламе для Суперкубка-2020 фотографии
Брайан Крэнстон, Джейсон Момоа и Крис Эванс снялись в рекламе для Суперкубка-2020 фотографии
Брайан Крэнстон, Джейсон Момоа и Крис Эванс снялись в рекламе для Суперкубка-2020 фотографии
Брайан Крэнстон, Джейсон Момоа и Крис Эванс снялись в рекламе для Суперкубка-2020 фотографии
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