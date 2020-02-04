Брайан Крэнстон, Джейсон Момоа и Крис Эванс снялись в рекламе для Суперкубка-2020

2 февраля на стадионе Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс, штат Флорида, состоялся ежегодный финальный матч Национальной футбольной лиги, по результатам которой определился новый обладатель Суперкубка. В перерывах матча зрителей, как водится, кормили многочисленными рекламными роликами, которые компании ежегодно снимают специально к этому событию, привлекая к съёмкам звёзд шоу-бизнеса. В этом году в приуроченных к Суперкубку рекламных роликах снялись Мейси Уилльямс, Вайнона Райдер, Джейсон Момоа, Брайан Крэнстон и многие другие.
Джейсон Момоа со своей женой Лизой Боне снялись в очень странной рекламе конторы, предоставляющей ипотечные кредиты. В ролике Джейсон, приезжающий с работы домой, рассказывет зрителям о том, что такое для него дом. Если коротко - это место, где он может быть самим собой. Поэтому можно уже снять все эти накладные бицепсы и накачанную грудь, содрать с головы пышный парик и заняться игрой на любимом инструменте.
А вот в действительно смешной рекламе виртуального ассистента Amazon Alexa снялись Эллен ДеДженерес и её супруга Порша де Росси. Выезжая из дома Эллен просит Алексу выключить отопление в доме, и вдруг задумывается о том, как же раньше люди жили без Алексы. Последующие исторические зарисовки отношений господ со слугами наглядно показывают, что жили люди кое-как и получали в ответ на свои просьбы и приказы сомнительного качества услуги.