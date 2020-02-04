Надежда Михалкова рассказала 10 неизвестных фактов о себе

Надежда Михалкова
удостоилась номинальной должности приглашенного редактора сайта hello.ru
, которая ежемесячно переходит от одной звезды шоу-бизнеса к другой. В обязанности приглашенного редактора входят регулярные публикации на разнообразные темы. В своей первой публикации Надежда решила поделиться с читателями сайта 10 фактами из своей биографии, которые до сей поры были никому неизвестны.
1. Шумным вечеринкам предпочитаю вечер в кругу семьи или друзей.
2. Я люблю проводить время одна.
3. Выступление на большую аудиторию меня пугает.
4. Загородную жизнь я люблю больше, чем столичную.
5. На детских фильмах и мультфильмах я плачу чаще, чем дети.
6. А на детские праздники я собираюсь, как на поле боя.
7. Я могу ночью проснуться и пойти съесть шоколадку.
8. Без хорошей музыки я не засыпаю.
9. С недавних пор дала себе установку каждое утро как проснусь - улыбаться. Это действительно поднимает настроение, даже если солнца в городе не было пару месяцев.
10. Я не люблю определение «милый»: для меня оно сравнимо с «никакой»
.