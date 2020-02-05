У Шэннон Доэрти диагностировали рак в четвертой стадии

С печальными новостями появилась актриса Шэнннен Доэрти
на утреннем шоу ABC News
: победа над раком груди, которую актриса одержала три года назад
, оказалась недолгой. Год назад Шэннен вновь диагностировали рак в терминальной стадии. Актриса узнала о диагнозе накануне съёмок перезапуска сериала «Беверли-Хиллз 90210»
. К этой страшной новости прибавилась внезапная кончина Люка Перри
:
«Это было так странно. Я узнала о диагнозе, и вдруг умирает мой друг, казавшийся мне абсолютно здоровым. У меня был шок. И единственное, что я могла сделать в этой ситуации - отдать ему должное, приняв участие в съёмках сериала»
.
«Я подумала, что когда я решусь рассказать о болезни, тот факт, что я работала во время болезни, и работала по 16 часов в день, вдохновит людей. Они посмотрят и скажут: «О господи, она смогла работать, значит и другие люди с четвертой стадией рака тоже смогут работать». Наша жизнь не заканчивается в тот же миг, когда нам ставят диагноз. У нас все ещё есть для чего жить»
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Единственным конфидентом Шэннен стал коллега по сериалу Брайан Остин Грин
: «У меня были приступы паники, когда я думала, что не смогу сниматься в этом состоянии, и Брайан был единственным человеком на съёмочной площадке, который знал правду. Я достаточно быстро открылась ему. Так что перед съёмками он всегда звонил мне и говорил: «Слушай, что бы ни случилось, я тебя подстрахую». С ним у меня так же была возможность говорить о Люке - в позитивном, бодрящем ключе. Мы делились друг с другом воспоминаниями прекрасных моментов»
.
Причина, по которой Шэннен решила обнародовать историю своей болезни 4 февраля (Всемирный день борьбы с раком), связана с ещё одной борьбой. Калифорнийский особняк актрисы сильно пострадал во время лесных пожаров в 2018 году, однако страховая компания отказывается покрывать ущерб полностью. Актриса подала на компанию в суд, но все её ходатайства обернулись лишь тратами на судебные иски. Представители компании выразили свои соболезнования Шэннен в связи с её состоянием здоровья и заявили, что выплатили всё, что были должны - 1,1 миллион американских долларов на уборку, восстановление дома и личной собственности, а также на оплату временного жилья и аренду мебели.
Актриса была вынуждена рассказать о своём заболевании по причине того, что в судебных документах содержится детальная информация о состоянии её здоровья. А поскольку эти документы будут в публичном доступе, Шэннен решила, что сама будет контролировать поток информации: «Уж лучше люди узнают это от меня. Я не хочу, что бы это было частью судебного документа. Хочу контролировать нарратив».