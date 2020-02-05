Роберта Паттинсона признали идеальным мужчиной

Внешность Роберта Паттинсона
была признана наиболее близкой к идеалу. Пропорции лица актера на 92,15% соответствуют принципу золотого сечения. Об этом сообщает издание The Sun.
Согласно древнегреческой формуле из математики, параметры 33-летнего Паттинсона наиболее близки к «идеалу». На втором месте оказалась звезда «Ведмака» Генри Кавилл
. Его пропорции совершенны на 91,64%. Замкнул тройку самых красивых мужчин в мире Брэдли Купер
, чьи показатели на 91% соответствуют принципу золотого сечения.
Показатели идеального соотношения пропорций лица были определены с помощью новейших компьютерных технологий руководителем центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктором Джулианом Де Сильвой.