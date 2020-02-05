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Роберта Паттинсона признали идеальным мужчиной

5 февраля
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5 февраля 2020
Внешность Роберта Паттинсона была признана наиболее близкой к идеалу. Пропорции лица актера на 92,15% соответствуют принципу золотого сечения. Об этом сообщает издание The Sun.

Роберта Паттинсона признали идеальным мужчиной

Согласно древнегреческой формуле из математики, параметры 33-летнего Паттинсона наиболее близки к «идеалу». На втором месте оказалась звезда «Ведмака» Генри Кавилл. Его пропорции совершенны на 91,64%. Замкнул тройку самых красивых мужчин в мире Брэдли Купер, чьи показатели на 91% соответствуют принципу золотого сечения.

Показатели идеального соотношения пропорций лица были определены с помощью новейших компьютерных технологий руководителем центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктором Джулианом Де Сильвой.
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Роберта Паттинсона признали идеальным мужчиной фотографии
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