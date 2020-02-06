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Аднан Коч приговорен к 16 годам тюрьмы

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6 февраля 2020
Актер Аднан Коч, известный ролями в сериалах «Великолепный век» и «Восток-Запад», приговорен к 16 годам и 8 месяцам тюремного заключения. Актер обвиняется в вооруженном сопротивлении полиции, захвате заложников и незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet.

Аднан Коч приговорен к 16 годам тюрьмы

Аднана, его брата и еще трех человек задержали в марте 2018 года во время антинаркотических операций в провинции Стамбула. Тогда наркоторговец Синан Бозбурун, действуя в сговоре с Департаментом по борьбе с наркотическими преступлениями, прибыл на встречу с актером в одно из кафе Аташехире. В сумке, которую он передавал заказчикам, было 2 грамма кокаина и 0,4 грамма метамфетамина, завернутых в фольгу. Во время задержания актер попытался уничтожить следы преступления, устроил драку и перестрелку с полицией. Во время ареста было ранено шесть полицейских. Все участники происшествия получили сроки - от 4 до 17 лет тюрьмы.

Адвокат обвиняемых настаивал на том, что в случившемся виноваты сами должностные лица, а его клиенты пострадали даже сильнее, так как были избиты и получили переломы конечностей. Суд, тем не менее, к словам защитника не прислушался. Кстати, во время судебного процесса Аднан свободно снимался в кино, играл концерты и выезжал за границу, а в день вынесения приговора даже опубликовал в Instagram анонс своего нового музыкального шоу.
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Аднан Коч приговорен к 16 годам тюрьмы фотографии
Аднан Коч приговорен к 16 годам тюрьмы фотографии
Аднан Коч приговорен к 16 годам тюрьмы фотографии
Аднан Коч приговорен к 16 годам тюрьмы фотографии
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