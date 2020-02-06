«Там людей не интересуют знаменитости»: Эмили Блант рассказала о переезде в Нью-Йорк

В новом интервью британскому Harper’s Bazaar Эмили Блант
рассказала, почему переехала жить в США, хотя никогда этого не планировала.
Эмили призналась, что собиралась жить в Лондоне, однако постепенно обнаружила, что всё большее количество ее личных вещей находится в доме ее мужа Джона Красински
в США.
«Я купила дом в Лондоне и собиралась жить там с сестрой. Даже не рассматривала переезд в США, но потом поняла, что все больше моих вещей находятся дома у Джона. Со временем я осознала, что фактически живу в Америке. Мне кажется, это лучший способ переехать: постепенно перевозить вещи, а не заявиться на порог со всеми чемоданами сразу».
Актриса с радостью отметила, что в Нью-Йорке все настолько спешат, что никому неинтересно, да и попросту некогда «разглядывать» знаменитость.
«Там людей не интересуют знаменитости. Ни у кого нет ни времени, ни желания пялиться на тебя или подходить к тебе на улице. Можно ходить куда угодно — в супермаркет, химчистку, в школу за детьми. Машина тут не нужна. Я бы с удовольствием жила в Лондоне, но тут на самом деле тоже хорошо».