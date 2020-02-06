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Эштон Катчер прокомментировал мемуары экс-супруги Деми Мур

6 февраля
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6 февраля 2020
С момента презентации книги Деми Мур, в которой актриса разоблачила Эштона Катчера, прошло 4 месяца. Актер даже поссорился со своей нынешней женой Милой Кунис, ведь Мур рассказала о привычке экс-супруга «ходить налево». Недавно Эштон впервые решил поговорить о книге бывшей жены.

Эштон Катчер прокомментировал мемуары экс-супруги Деми Мур

своих падчериц Катчер охарактеризовал положительно и заявил, что всегда будет их любить, несмотря на то, что их биологический отец Брюс Уиллис.

«Таллуле было 7 или 8 лет, а Румер 12 или 13, когда я начал встречаться с Деми. Когда мы развелись, Таллула заканчивала школу. Я помогал воспитывать их в самый сложный подростковый период. Я всегда любил их и никогда не перестану любить, уважать, желать им успеха во всем, что они делают. В то же время я им не отец. И никогда не пытался заменить им отца. Я всегда уважал Брюса и считаю его замечательным человеком. Если они не захотят меня видеть, я не собираюсь навязываться, но они все хотят, и это здорово».

Актер подытожил, что не видится с девушками, однако их дела идут хорошо.

«Мы не тусуемся вместе. Все хорошо, но мы не общаемся».
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Эштон Катчер прокомментировал мемуары экс-супруги Деми Мур фотографии
Эштон Катчер прокомментировал мемуары экс-супруги Деми Мур фотографии
Эштон Катчер прокомментировал мемуары экс-супруги Деми Мур фотографии
Эштон Катчер прокомментировал мемуары экс-супруги Деми Мур фотографии
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