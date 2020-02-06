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«Все голые и в душе»: Один Байрон о своем каминг-ауте в России

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6 февраля 2020
Американский актер Один Байрон рассказал о своем каминг-ауте в России. Интервью артиста, сыгравшего одну из главных ролей в сериале «Интерны», вышло на You-tube канале журналиста Карена Шаиняна.

«Все голые и в душе»: Один Байрон о своем каминг-ауте в России

В 2003 году студент факультета музыкального театра Университета Мичигана по программе студенческого обмена оказался в Москве. Один Байрон поступил в Школу-студию МХАТ. Студенческие годы протекали весело, Байрон вспоминает, как во время учебы решил сообщить своим одногруппникам и друзьям о нетрадиционной ориентации.

«Уже полгода здесь находился, было начало учебного года. В 2006 году, скорее всего. Мы все были в подвале, в душе вместе. И, конечно, парни там начинают как-то шутить друг с другом, а я новичок. И начинают говорить: «Ну что, девочки-девчонки?» И я как-то выбрал этот момент, потому что не буду скрывать ничего. Выбрал этот момент, чтобы сказать, что я гей. А все голые и в душе».

По словам артиста, признание не повлияло на его дружеские отношения со студентами, хотя, конечно, каминг-аут ошеломил многих. Сам Один считает, что таким смелым поступком получил больше уважения, чем отвращения к себе.

«Мне кажется, русские уважают человека, который просто очень честно относится к себе».

На вопрос интервьюера о том, почему же Один выбрал для стажировки страну, в которой так много гомофобии, актер ответил, что даже не задумывался об этом. Один сообщил, что и в Америке тоже есть достаточное количество людей, относящихся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации резко негативно.

«Мне даже не пришло в голову, что надо этого бояться».

Именно в России актер встретил свою любовь. Мужчины счастливы и уже несколько лет живут вместе.
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«Все голые и в душе»: Один Байрон о своем каминг-ауте в России фотографии
«Все голые и в душе»: Один Байрон о своем каминг-ауте в России фотографии
«Все голые и в душе»: Один Байрон о своем каминг-ауте в России фотографии
«Все голые и в душе»: Один Байрон о своем каминг-ауте в России фотографии
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