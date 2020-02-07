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«Я не Дуэйн Джонсон – мне нужен сон»: Блейк Лайвли о том, как совмещать материнство и актерскую карьеру

7 февраля
2020 год
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7 февраля 2020
В своем интервью Блейк Лайвли, недавно ставшая мамой в третий раз, рассказала, как совмещает материнство и актерскую работу.

«Я не Дуэйн Джонсон – мне нужен сон»: Блейк Лайвли о том, как совмещать материнство и актерскую карьеру

Актриса призналась, что ей приходится вставать в 5 утра, чтобы успеть пообщаться с детьми. Блейк даже выполняет тренировки вместе с малышками.

«Я просыпалась в пять утра и выполняла все свои материнские обязанности. Завтракала с ними, общалась, а потом они помогали мне в тренировках: я использовала их вместо гирь. Вместо специального жилета с утяжелителями я носила на руках своих малышек. Но мне так сложно вставать рано - я не Дуэйн Джонсон - мне. нужен. сон.»

Блейк уезжала на работу, проводя на съемочной площадке целый день. Вечером актриса спешила домой, чтоб уложить детей спать. Блейк признается, что это было нелегким испытанием для нее.

«Их очень тяжело уложить спать, серьезно! Я приезжала со съемок, забиралась к ним в манеж и начинала петь им песни, пока они наконец не засыпали. Сама я обычно засыпала так же — это повторялось почти каждую ночь. Потом обычно приходил Райан и говорил: «Ладно, теперь пора перебраться в постель»
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Дуэйн ДжонсонБлейк ЛайвлиРайан Рейнольдс

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«Я не Дуэйн Джонсон – мне нужен сон»: Блейк Лайвли о том, как совмещать материнство и актерскую карьеру фотографии
«Я не Дуэйн Джонсон – мне нужен сон»: Блейк Лайвли о том, как совмещать материнство и актерскую карьеру фотографии
«Я не Дуэйн Джонсон – мне нужен сон»: Блейк Лайвли о том, как совмещать материнство и актерскую карьеру фотографии
«Я не Дуэйн Джонсон – мне нужен сон»: Блейк Лайвли о том, как совмещать материнство и актерскую карьеру фотографии
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