Тина Канделаки высказалась о харассменте

Успешная журналист, телеведущая и продюсер Тина Канделаки
высказала свое мнение о харассменте.
Канделаки заявила, что мужчины испокон веков обращали внимание на красивых женщин и пользовались своим положением, чтобы оказывать на них давление. Она отметила, что сейчас на волне разоблачений мужчин в домогательствах и в ходе борьбы с харассментом возникают «перегибы». Часто всплывают недоказуемые обвинения двадцатилетней давности, а некоторые детали таких дел не проходят проверку следствием или судом.
«Да, я думаю, что у многих из нас был эпизод, когда начальник намекал, что податливость — ключ к ускоренному карьерному росту. Но если вы согласились с этим намеком и, как в «Утреннем шоу», всю ночь гуляли с мужчиной, а потом поехали к нему домой, секс с вами точно продолжает находиться в его меню. Если это трагедия, то скорее трагедия незнания азов арифметики, а не трагическая случайность».
Тина считает, что доминирование мужчин — это исторический факт, поэтому женщины чаще оказываются в пассивной роли.
«Но я знаю по себе, что ты всегда можешь поставить себя в коллективе так, что никому не придет в голову переходить черту, за которой твое поведение становится безнравственным. Это во многом зависит от нас».
Тина добавила, что строить карьеру, опираясь только на свой профессионализм - сложнее. Но результат в таком случае будет более устойчивым и менее травматичным.