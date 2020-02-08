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Вежливые люди: Наталья Бочкарёва, Михаил Шац и Елена Летучая

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8 февраля 2020
5 января в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла российская премьера новой криминальной комедии Гая Ричи «Джентельмены». Лента рассказывает о талантливом выпускнике Оксфорда Микки Пирсоне, который придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместий обедневшей английской аристократии. Но когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.
Ричи собрал в своей картине блистательный актерский состав: Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Мишель Докери, Эдди Марсан, Джереми Стронг, Генри Голдинг и другие.

Среди первых зрителей фильма были замечены Михаил Шац, Наталья Бочкаёева, Владимир Яглыч, Агата Муцениеце, Александр Кузнецов, Лукерья Ильяшенко и многие другие.

Вежливые люди: Наталья Бочкарёва, Михаил Шац и Елена Летучая
фото: Александр Кузнецов

Вежливые люди: Наталья Бочкарёва, Михаил Шац и Елена Летучая
фото: Лена Катина

Вежливые люди: Наталья Бочкарёва, Михаил Шац и Елена Летучая
фото: Камиль Ларин с супругой Екатериной

Вежливые люди: Наталья Бочкарёва, Михаил Шац и Елена Летучая
фото: Михаил Шац

Вежливые люди: Наталья Бочкарёва, Михаил Шац и Елена Летучая
фото: Елена Летучая

Вежливые люди: Наталья Бочкарёва, Михаил Шац и Елена Летучая
фото: Агата Муцениеце

Вежливые люди: Наталья Бочкарёва, Михаил Шац и Елена Летучая
фото: Владимир Яглыч

Вежливые люди: Наталья Бочкарёва, Михаил Шац и Елена Летучая
фото: Наталья Бочкарёва с мужем

Вежливые люди: Наталья Бочкарёва, Михаил Шац и Елена Летучая
фото: Владимир Пресняков

«Джентельмены» в прокате с 13 февраля 2020 года.

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Вежливые люди: Наталья Бочкарёва, Михаил Шац и Елена Летучая фотографии
Вежливые люди: Наталья Бочкарёва, Михаил Шац и Елена Летучая фотографии
Вежливые люди: Наталья Бочкарёва, Михаил Шац и Елена Летучая фотографии
Вежливые люди: Наталья Бочкарёва, Михаил Шац и Елена Летучая фотографии
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