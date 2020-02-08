Вежливые люди: Наталья Бочкарёва, Михаил Шац и Елена Летучая

5 января в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла российская премьера новой криминальной комедии Гая Ричи«Джентельмены». Лента рассказывает о талантливом выпускнике Оксфорда Микки Пирсоне, который придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместий обедневшей английской аристократии. Но когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.
Ричи собрал в своей картине блистательный актерский состав: Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Мишель Докери, Эдди Марсан, Джереми Стронг, Генри Голдинг и другие.