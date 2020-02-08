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Келлан Лутц и его жена Бриттани потеряли ребёнка

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8 февраля 2020
Звезда фильма «Сумерки» Келлан Лутц и его жена Бриттани поделились со своими подписчиками в Инстаграме печальной новостью - будучи на шестом месяце беременности, 31-летняя Бриттани потеряла ребёнка.

Келлан Лутц и его жена Бриттани потеряли ребёнка

В посте, написанном в форме обращения к нерождённой дочери, Бриттани не стала детализировать произошедшее. Но судя по всему, жизнь Бриттани тоже была под угрозой.

«Девочка моя, для меня было большой честью и удовольствием быть твоей мамой все эти шесть месяцев. Я очень старалась, и каждый раз испытывала огромную радость, видя твоё маленькое личико во время УЗИ и чувствуя, как ты легонько пинаешься. Не знаю, почему это произошло таким образом, но часть моего сознания находит утешение в том, что тебе не довелось почувствовать боли и разбитого сердца, и не доведется в будущем. Теперь ты в объятиях Господа, и однажды мы с тобой встретимся. А пока я не встретила тебя на небесах…Твоя мама любит тебя очень сильно.

Келлан Лутц и его жена Бриттани потеряли ребёнка

Я не готова говорить о том, что произошло, и не уверена, что когда-либо смогу. Но я могу выразить огромную благодарность самому замечательному мужу, который был со мной всё это время. У меня самая лучшая семья, которая оказывает мне поддержку. Молитвы друзей означают для меня всё. Мой замечательный доктор и чудесная команда медиков из медицинского центра Лос-Анджелеса, которые помогли мне выжить - настоящие герои. И всем, кто сдал донорскую кровь - я не могу в полной мере выразить свою благодарность. Без вас меня бы уже не было в живых».
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Келлан Лутц и его жена Бриттани потеряли ребёнка фотографии
Келлан Лутц и его жена Бриттани потеряли ребёнка фотографии
Келлан Лутц и его жена Бриттани потеряли ребёнка фотографии
Келлан Лутц и его жена Бриттани потеряли ребёнка фотографии
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