«Хотелось бы, чтобы она была до сих пор жива»: Селена Гомес о любви к принцессе Диане

Селена Гомес
стала главной героиней весеннего номера журнала «Dazed&Confused»
, в котором ответила на разные вопросы коллег из шоу-бизнеса (среди них Эль Фаннинг
, Тимоти Шаламе
и Джим Джармуш
) о своём новом альбоме, латиноамериканских корнях, любимой породе собак и других предпочтениях.
На вопрос телевизионного режиссёра Анны Чай
«Жалеешь ли ты о чём-нибудь?», Селена ответила, что все жизненные перипетии, случившиеся с ней за последние пять лет, лишь закалили её характер.
«Нет, не жалею. Ну, конечно, есть события, которые бы мне хотелось никогда не переживать. Но без них я бы не обрела своего голоса в среде тех людей, которые пережили то же самое. Ну знаете, диагноз “волчанка” и трансплантация почки с одной стороны, а с другой - приходилось справляться со славой, будучи совершенно истощенной, страдая от депрессии, тревожности и прочих психологических проблем, которые у меня были. Всё это повергало меня в лёгкое смятение. Когда в 2019 году вышел мой сингл ‘Lose You to Love Me’, я оглянулась назад и подумала «О…это причина, по которой я пробивалась через все эти невзгоды. Вот почему». Я оказалась способна выпустить песню, которая, мне хочется надеяться, помогает людям исцелить душевные раны, или хотя бы даёт им понять, что они не одиноки. Поэтому я даже благодарна этим главам в моей жизни. Не хочу сказать, что теперь-то всё покатится как по маслу, но у меня появилась сила и отвага, и мой голос стал громче отстаивать то, что я заслуживаю»
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На вопрос фотографа Брианны Капоцци
«С кем бы ты хотела застрять в лифте?», Селена ответила, что предпочла бы общество принцессы Дианы: «Она была настоящей воительницей. Я люблю всё, что она делала. Есть интервью, которое я никогда не забуду, она там сказала: «Я просто хочу быть королевой человеческих сердец». Знаете, ей же не всегда было дело до всех этих правил, которые ей навязывали…Она была…Просто не верится. Хотелось бы, чтобы она была до сих пор жива»
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