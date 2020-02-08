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Прекрасное далёко: Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан

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8 февраля 2020
30 января в российский прокат вышла очередная экранизация романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» с Сиршей Ронан, Эммой Уотсон, Тимоти Шаламе и Флоренс Пью в главных ролях.

Прекрасное далёко: Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан

Действие фильма разворачивается на рубеже 1860-1870-x годов - времен гражданской войны в Америке, господства кринолина и турнюра в западно-европейской моде и смелых экспериментов французских живописцев. Искусству фотографии в те годы уже исполнилось более тридцати лет - она была изобретена еще до восшествия Виктории на британский престол. Поэтому создатели фильма решили устроить аутентичную фотосессию с участием актёров, предстающих в образах своих героев. Фотографии были сделаны на стеклянных пластинах с применением мокрого коллодионного процесса, который требует быстрого экспонирования (пока эмульсия на пластине не высохла) и проявки изображения. Камера Intrepid 8x10, которой воспользовался фотограф Уиллсон Уэбб, была выпущена в далёком 1881 году.

Прекрасное далёко: Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан
фото: Эмма Уотсон

Прекрасное далёко: Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан
фото: Джеймс Нортон

Прекрасное далёко: Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан
фото: Тимоти Шаламе

Прекрасное далёко: Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан
фото: Сирша Ронан

Прекрасное далёко: Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан
фото: Флоренс Пью

Прекрасное далёко: Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан

Прекрасное далёко: Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан
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Прекрасное далёко: Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан фотографии
Прекрасное далёко: Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан фотографии
Прекрасное далёко: Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан фотографии
Прекрасное далёко: Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан фотографии
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