Прекрасное далёко: Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан

Действие фильма разворачивается на рубеже 1860-1870-x годов - времен гражданской войны в Америке, господства кринолина и турнюра в западно-европейской моде и смелых экспериментов французских живописцев. Искусству фотографии в те годы уже исполнилось более тридцати лет - она была изобретена еще до восшествия Виктории на британский престол. Поэтому создатели фильма решили устроить аутентичную фотосессию с участием актёров, предстающих в образах своих героев. Фотографии были сделаны на стеклянных пластинах с применением мокрого коллодионного процесса, который требует быстрого экспонирования (пока эмульсия на пластине не высохла) и проявки изображения. Камера Intrepid 8x10, которой воспользовался фотограф Уиллсон Уэбб, была выпущена в далёком 1881 году.