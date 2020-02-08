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Российская певица Анна Бутурлина выступит на церемонии «Оскар-2020»

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8 февраля 2020
Уже 9 февраля состоится долгожданная 92-я церемония вручения кинонаград «Оскар-2020». Многие ее «секреты» уже появились в интернете: например, то, что в этом году премия снова пройдет без главного ведущего, а объявлять победителей, смешить зрителей и объявлять музыкальные номера будут 11 человек. Среди них Тимоти Шаламе, Галь Гадот, Уилл Феррелл, Лин-Мануэль Миранда, Марк Руффало и другие.

Российская певица Анна Бутурлина выступит на церемонии «Оскар-2020»


Музыкальное оформление тоже будет оригинальным. На сцене «Оскара» выступят Билли Айлиш, сэр Элтон Джон и 10 девушек из разных стран, которые исполнят одну и ту же песню. В их числе будет и Анна Бутурлина - официальный русский голос Эльзы из мультфильма «Холодное сердце 2». Об этом она рассказала своим подписчикам в соцсетях.

Российская певица Анна Бутурлина выступит на церемонии «Оскар-2020»

«Наконец-то могу поделиться с вами этой новостью!!! В этом году мне выпала честь стать частью 92-й церемонии вручения наград премии «Оскар», которая пройдет в Лос-Анджелесе. Вы услышите песню «Into the Unknown» («Вновь за горизонт»), которую мы исполним вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora. Компанию нам также составят исполнительницы из других стран: Мария Лусия (Дания), Виллемун Веркайк (Германия), Такако Мацу (Япония), Кармен Сарахи (Мексика), Лиза Стокке (Норвегия), Кася Ласка (Польша), Гизела (Испания), Гэм Вичайани (Таиланд)», - написала певица.

В 2020 году церемония кинопремии «Оскар» будет транслироваться в прямом эфире в 225 странах мира. Организаторы позаботились о том, чтобы никто не остался без подарка: они приготовили для каждого специальные gift-bags, в число которых вошли круиз на яхте, сертификат на услуги брачного агентства, отдых в романтическом отеле, позолоченный вейп, шоколадные конфеты с экстрактом конопли, умный бюстгальтер и другие нетривиальные подарки.
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Галь ГадотЭлтон ДжонЛин-Мануэль МирандаМарк РуффалоУилл ФерреллТимоти Шаламе
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Холодное сердце-2

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Российская певица Анна Бутурлина выступит на церемонии «Оскар-2020» фотографии
Российская певица Анна Бутурлина выступит на церемонии «Оскар-2020» фотографии
Российская певица Анна Бутурлина выступит на церемонии «Оскар-2020» фотографии
Российская певица Анна Бутурлина выступит на церемонии «Оскар-2020» фотографии
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