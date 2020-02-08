«Они встречаются больше года»: Дженнифер Тилли рассказала о романе Киану Ривза и Александры Грант

Всеобщий любимец Киану Ривз
, как известно, недавно начал встречаться с 46-летней художницей Александрой Грант
. Для многих это стало неожиданностью, ведь Киану долгие годы упорно скрывал свою личную жизнь, заявляя, что уже слишком стар, чтобы обзаводиться семьёй
. Как оказалось, и отношения с Александрой он обнародовал не сразу. Об этом рассказала близкая подруга девушки Ривза – актриса Дженнифер Тилли
.
Киану заставил всех поверить в то, что их отношения с Александрой начались всего лишь полгода назад. Примерно в это время они стали появляться вместе на светских мероприятиях и перестали скрывать свои чувства. Но Дженнифер утверждает, что они вместе уже довольно долго, а точнее – больше года. По её словам, Александра сообщила ей о романе с Киану Ривзом по секрету еще полтора года назад.
Напомним, что Киану познакомился с Александрой ещё 10 лет назад. Она готовила иллюстрации к сборникам его стихов. Долгое время между актёром и художницей были исключительно деловые отношения, а затем и дружеские.