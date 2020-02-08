Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Они встречаются больше года»: Дженнифер Тилли рассказала о романе Киану Ривза и Александры Грант

8 февраля
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
8 февраля 2020
Всеобщий любимец Киану Ривз, как известно, недавно начал встречаться с 46-летней художницей Александрой Грант. Для многих это стало неожиданностью, ведь Киану долгие годы упорно скрывал свою личную жизнь, заявляя, что уже слишком стар, чтобы обзаводиться семьёй. Как оказалось, и отношения с Александрой он обнародовал не сразу. Об этом рассказала близкая подруга девушки Ривза – актриса Дженнифер Тилли.

«Они встречаются больше года»: Дженнифер Тилли рассказала о романе Киану Ривза и Александры Грант

Киану заставил всех поверить в то, что их отношения с Александрой начались всего лишь полгода назад. Примерно в это время они стали появляться вместе на светских мероприятиях и перестали скрывать свои чувства. Но Дженнифер утверждает, что они вместе уже довольно долго, а точнее – больше года. По её словам, Александра сообщила ей о романе с Киану Ривзом по секрету еще полтора года назад.

«Они встречаются больше года»: Дженнифер Тилли рассказала о романе Киану Ривза и Александры Грант

Напомним, что Киану познакомился с Александрой ещё 10 лет назад. Она готовила иллюстрации к сборникам его стихов. Долгое время между актёром и художницей были исключительно деловые отношения, а затем и дружеские.
версия для печати
Ссылки по теме
Лучшие актёры года: Бри Ларсон, Эмилия Кларк и Киану Ривз

«Все кончено. Мне 52. Я не собираюсь заводить детей»: Киану Ривз о планах на будущее
Поиск по меткам
любовь
персоны
Киану РивзДженнифер Тилли

фотографии >>
«Они встречаются больше года»: Дженнифер Тилли рассказала о романе Киану Ривза и Александры Грант фотографии
«Они встречаются больше года»: Дженнифер Тилли рассказала о романе Киану Ривза и Александры Грант фотографии
«Они встречаются больше года»: Дженнифер Тилли рассказала о романе Киану Ривза и Александры Грант фотографии
«Они встречаются больше года»: Дженнифер Тилли рассказала о романе Киану Ривза и Александры Грант фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Кирк Дуглас
5 февраля ушёл из жизни актёр Кирк Дуглас.
Борис Луценко
5 февраля ушёл из жизни театральный режиссёр Борис Луценко.
Заза Халваши
4 февраля ушёл из жизни режиссёр, сценарист Заза Халваши.
Дмитрий Бульба
4 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Бульба.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Ада Лундвер
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Рональд Колман
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Фред Уильямс
Миа Фэрроу
Киаран Хайндз
Том Хиддлстон
все родившиеся 9 февраля >>

Афиша кино >>

Форрест Гамп
драма, комедия, мелодрама, экранизация
США, 1994
Волшебный лес
детский фильм, музыкальный фильм, приключения
Норвегия, Нидерланды, 2016
Невероятная
драма
Италия, 2019
Только ты
драма, мелодрама
Великобритания, Швеция, 2018
Эксперимент "За стеклом"
фильм ужасов
Канада, Швеция, 2020
Джентльмены
боевик, драма, комедия, криминальный фильм
США, 2020
Жан-Поль Готье, с любовью
Франция, 2018
Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант
детский фильм, приключения, семейное кино
Норвегия, 2019
Скандал
биография, драма
Канада, США, 2019
Цвет из иных миров
научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
Малайзия, Португалия, США, 2019
Порко Россо
комедия, приключения, фэнтези
Япония, 1992
Мальчик русский
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен